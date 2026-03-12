В суде назвали типичные ошибки при уплате судебного сбора за апелляционную жалобу

Из-за каких ошибок апелляционную жалобу могут не принять — разъяснение суда.

В Херсонском апелляционном суде рассказали о типичных ошибках при уплате судебного сбора за апелляционную жалобу.

Уплата судебного сбора — обязательное условие принятия апелляционной жалобы к рассмотрению. Из-за ошибок в оплате жалоба может быть оставлена без движения или возвращена заявителю.

Самые распространенные ошибки:

Неправильный размер сбора

За апелляционную жалобу уплачивается 150% ставки, подлежащей уплате при подаче иска.

Оплата на счет другого суда

Сбор необходимо уплачивать по реквизитам апелляционного суда, а не суда первой инстанции.

Отсутствие квитанции

К апелляционной жалобе обязательно прилагается документ об уплате сбора.

Ошибки в назначении платежа

В платежке следует указать:

что это судебный сбор за апелляционную жалобу;

ФИО или название плательщика;

название апелляционного суда;

номер дела (при наличии).

Неправильное применение льгот

Если лицо освобождено от уплаты сбора, к жалобе необходимо добавить подтверждающие документы.

В случае ошибок апелляционная жалоба будет оставлена без движения с предоставлением срока для устранения недостатков, а в случае их неустранения — возвращена заявителю.

Перед подачей апелляционной жалобы гражданам советуют проверять актуальные реквизиты и размер судебного сбора на официальном сайте суда.

