В суде назвали типичные ошибки при уплате судебного сбора за апелляционную жалобу
В Херсонском апелляционном суде рассказали о типичных ошибках при уплате судебного сбора за апелляционную жалобу.
Уплата судебного сбора — обязательное условие принятия апелляционной жалобы к рассмотрению. Из-за ошибок в оплате жалоба может быть оставлена без движения или возвращена заявителю.
Самые распространенные ошибки:
Неправильный размер сбора
За апелляционную жалобу уплачивается 150% ставки, подлежащей уплате при подаче иска.
Оплата на счет другого суда
Сбор необходимо уплачивать по реквизитам апелляционного суда, а не суда первой инстанции.
Отсутствие квитанции
К апелляционной жалобе обязательно прилагается документ об уплате сбора.
Ошибки в назначении платежа
В платежке следует указать:
- что это судебный сбор за апелляционную жалобу;
- ФИО или название плательщика;
- название апелляционного суда;
- номер дела (при наличии).
Неправильное применение льгот
Если лицо освобождено от уплаты сбора, к жалобе необходимо добавить подтверждающие документы.
В случае ошибок апелляционная жалоба будет оставлена без движения с предоставлением срока для устранения недостатков, а в случае их неустранения — возвращена заявителю.
Перед подачей апелляционной жалобы гражданам советуют проверять актуальные реквизиты и размер судебного сбора на официальном сайте суда.
