В Одесской области мужчина застрелил собаку соседки: полиция открыла дело

Мужчина выстрелил в собаку своей соседки из пневматического ружья.

Полиция расследует жестокое обращение с животным в Измаильском районе Одесской области. По данным правоохранителей, 64-летний мужчина выстрелил в собаку своей соседки из пневматического ружья. Животное погибло.

Как сообщили в полиции, в милицию обратилась 72-летняя местная жительница. Она рассказала, что нашла свою раненую собаку на улице возле дома — вскоре животное умерло.

Следственно-оперативная группа установила, что в собаку выстрелил сосед заявительницы. Мужчина признал свою вину и объяснил, что собака якобы раздражала его, потому что забегала в его двор.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Полицейские изъяли тело собаки и пневматическое ружье.

По делу назначат судебные экспертизы. Досудебное расследование продолжается.

