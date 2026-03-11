  1. Фото
  2. / В Украине

Из-за российских обстрелов повреждено здание налоговой в Краматорске, фото

18:23, 11 марта 2026
В здании налоговой выбиты окна и двери, а также повреждены стены.
В результате российских обстрелов повреждено здание налоговой инспекции в Краматорске Донецкой области. Об этом сообщила и. о. главы ДПС Леся Карнаух.

«Враг неустанно бьет по мирным городам. К счастью, люди не пострадали. Сооружение изуродовано взрывной волной: выбиты окна и двери, повреждены стены. Восстановление – дело времени и ресурсов. Безопасность – самое главное, что нас пытается лишить захватчик», – отметила Леся Карнаух.

По ее словам, на месте работают правоохранители и все службы.

налоговая Краматорск

