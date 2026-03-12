Сейчас не время ослаблять санкции против РФ: Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен обратились в G7

Лидеры ЕС обсудили со странами G7 ситуацию на Ближнем Востоке, стабильность мирового энергорынка и отметили необходимость сохранять санкционное давление на Россию.

Президент Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонные консультации с лидерами стран «Большой семёрки». Об этом они сообщили в своих публикациях в социальных сетях.

Европейские лидеры также выразили благодарность президенту Франции Эммануэлю Макрону за организацию этого разговора с партнёрами по G7. Во время переговоров стороны обсудили совместные шаги и координацию действий в ответ на напряжённую ситуацию в Иране и на Ближнем Востоке в целом.

«Мы сосредоточены на минимизации влияния на безопасность и мировой энергетический рынок», — подчеркнули Кошта и фон дер Ляйен.

Вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Антониу Кошта отметил лидерам стран «Большой семёрки», что одной из ключевых задач сейчас является обеспечение стабильных энергетических поставок, в частности гарантирование безопасного судоходства через Ормузский пролив, который имеет стратегическое значение для мировой экономики.

«Обеспечение соблюдения предельной цены на нефть поможет стабилизировать рынки и ограничить доходы России. Сейчас не время ослаблять санкции против РФ», — подчеркнули лидеры ЕС.

Также они приветствовали сегодняшнее решение Международного энергетического агентства предоставить 400 млн баррелей из экстренного резерва нефти для снижения напряжённости в мировом энергоснабжении.

«Мы договорились тесно сотрудничать с партнёрами в регионе, чтобы предотвратить распространение конфликта и восстановить стабильность», — написали оба лидера в социальной сети Х.

Напомним, что США временно разрешили Индии покупать российскую нефть, объяснив это краткосрочной необходимостью в поставках.

