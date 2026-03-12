  1. В мире

Сейчас не время ослаблять санкции против РФ: Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен обратились в G7

08:48, 12 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Лидеры ЕС обсудили со странами G7 ситуацию на Ближнем Востоке, стабильность мирового энергорынка и отметили необходимость сохранять санкционное давление на Россию.
Сейчас не время ослаблять санкции против РФ: Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен обратились в G7
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонные консультации с лидерами стран «Большой семёрки». Об этом они сообщили в своих публикациях в социальных сетях.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Европейские лидеры также выразили благодарность президенту Франции Эммануэлю Макрону за организацию этого разговора с партнёрами по G7. Во время переговоров стороны обсудили совместные шаги и координацию действий в ответ на напряжённую ситуацию в Иране и на Ближнем Востоке в целом.

«Мы сосредоточены на минимизации влияния на безопасность и мировой энергетический рынок», — подчеркнули Кошта и фон дер Ляйен.

Вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Антониу Кошта отметил лидерам стран «Большой семёрки», что одной из ключевых задач сейчас является обеспечение стабильных энергетических поставок, в частности гарантирование безопасного судоходства через Ормузский пролив, который имеет стратегическое значение для мировой экономики.

«Обеспечение соблюдения предельной цены на нефть поможет стабилизировать рынки и ограничить доходы России. Сейчас не время ослаблять санкции против РФ», — подчеркнули лидеры ЕС.

Также они приветствовали сегодняшнее решение Международного энергетического агентства предоставить 400 млн баррелей из экстренного резерва нефти для снижения напряжённости в мировом энергоснабжении.

«Мы договорились тесно сотрудничать с партнёрами в регионе, чтобы предотвратить распространение конфликта и восстановить стабильность», — написали оба лидера в социальной сети Х.

Напомним, что США временно разрешили Индии покупать российскую нефть, объяснив это краткосрочной необходимостью в поставках.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

рф ЕС санкции

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет ВР пересмотрел собственное заключение по скандальному законопроекту о гарантиях защиты бизнеса

Законопроект, вызвавший споры между депутатами и правоохранителями, готовят ко второму чтению.

Кабмин разрешил расходовать средства гуманитарного счета на помощь гражданским, ВПО и людям с инвалидностью

Расширены возможности использования гуманитарного счета для поддержки гражданских.

Как может измениться процедура ареста недвижимости в уголовных делах: детали законопроекта

Законопроект предусматривает срочность ареста, участие владельца в судебном рассмотрении и ограничение повторных ходатайств следствия.

Украинцы за границей сталкиваются с валютными лимитами НБУ: почему платежи сложно осуществлять даже при наличии собственных средств

Почему валютные ограничения, введенные НБУ во время военного положения, усложняют украинцам за границей осуществление крупных платежей даже при наличии собственных средств.

ХХ съезд судей частично избрал новый состав Совета судей Украины: список победителей

На ХХ съезде судей Украины объявлены результаты голосования за кандидатов в Совет судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]