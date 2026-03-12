  1. Публикации
  2. / В Украине

Украинцы за границей сталкиваются с валютными лимитами НБУ: почему платежи сложно осуществлять даже при наличии собственных средств

08:00, 12 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Почему валютные ограничения, введенные НБУ во время военного положения, усложняют украинцам за границей осуществление крупных платежей даже при наличии собственных средств.
Украинцы за границей сталкиваются с валютными лимитами НБУ: почему платежи сложно осуществлять даже при наличии собственных средств
Фото: 24tv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Валютное регулирование в Украине в условиях военного положения базируется на системе временных ограничений, направленных на защиту финансовой стабильности государства. Ключевую роль в этом процессе играет Национальный банк Украины, который через нормативные акты определяет порядок валютных операций, доступ к наличной иностранной валюте и правила использования средств за границей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Одним из ключевых инструментов такого регулирования стали лимиты на отдельные валютные операции физических лиц. Их целью является ограничение оттока капитала и поддержание стабильности валютного рынка. В то же время на практике эти ограничения поднимают вопрос о возможности граждан полноценно распоряжаться собственными средствами, особенно когда значительное количество украинцев временно находится за пределами государства.

Фактически возникает ситуация, когда механизмы валютного контроля сталкиваются с повседневными финансовыми потребностями граждан.

Анализ нормы валютного регулирования

После введения военного положения валютный режим был определён постановлением Национального банка Украины №18 от 24 февраля 2022 года «О работе банковской системы в период введения военного положения». Этот акт установил комплекс временных ограничений относительно валютных операций физических лиц, в частности лимиты на снятие и использование средств в иностранной валюте.

Одной из характерных особенностей этого режима стало установление ограничений, фактически привязанных к эквиваленту около 100 тыс. грн для отдельных валютных операций. Такая модель регулирования основана на административном контроле за движением валюты с целью недопущения резких курсовых колебаний и массового вывода средств за рубеж.

Правовая природа этих ограничений заключается в реализации центральным банком специальных полномочий в сфере валютной политики. Законодательство предоставляет Национальному банку Украины право вводить временные валютные ограничения в случае угроз финансовой стабильности.

В то же время эти нормы применяются во взаимосвязи с Законом Украины «О валюте и валютных операциях», который закрепляет принцип свободы валютных операций. Таким образом, действующее валютное регулирование фактически сочетает два подхода: законодательную модель валютной либерализации и систему временных административных ограничений, введённых в период военного положения.

Отдельное внимание привлекает то, что часть ограничений фактически применяется и к операциям с гривневыми карточными счетами за рубежом. В таких случаях платёж осуществляется в гривне, однако из-за его трансграничного характера он подпадает под валютное регулирование.

Практическое значение для граждан и банков

На практике валютные ограничения наиболее заметно проявляются в сфере использования средств физическими лицами за границей. Значительное количество граждан, проживающих или временно находящихся за пределами Украины, осуществляют регулярные платежи за аренду жилья, медицинские услуги, обучение и другие расходы.

Если сумма платежа превышает установленные лимиты, возникает необходимость осуществлять оплату через несколько транзакций или использовать несколько банковских карт. Это приводит к дополнительным расходам, связанным с банковскими комиссиями, конвертацией валют и обслуживанием счетов. В результате фактическая стоимость платежа может увеличиваться даже тогда, когда лицо использует собственные средства.

При этом клиент формально может обратиться в банк с просьбой увеличить сумму операции. Однако банк не имеет полномочий изменять установленные лимиты, поскольку они определены нормативными актами НБУ. Превышение таких ограничений возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных регулятором (например, для оплаты лечения или обучения за рубежом), либо через использование счетов в разных банках.

При этом валютные ограничения имеют значение и для функционирования банковской системы. Банки должны поддерживать достаточный уровень наличной валютной ликвидности для удовлетворения потребностей клиентов.

С этой целью Национальный банк Украины периодически проводит операции по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой. В частности, в марте 2026 года регулятор осуществил операции по обмену безналичной валюты банков на наличную валюту на общую сумму до 100 млн долларов США и десятки миллионов евро.

Спрос со стороны банков оставался умеренным, а все заявки были удовлетворены в полном объёме, что свидетельствует о достаточном запасе наличной иностранной валюты в банковской системе. Регулятор также подчеркнул, что такие операции носят технический характер и не влияют на объём международных резервов Украины.

Проблемные аспекты применения валютных ограничений

Несмотря на стабилизационную цель валютных ограничений, их применение вызывает дискуссии относительно баланса между финансовой стабильностью государства и правом лица свободно распоряжаться собственными средствами.

Формально граждане не лишены доступа к своим средствам, однако механизмы валютного регулирования могут усложнять их использование в полном объёме из-за установленных лимитов и технических ограничений платёжной инфраструктуры.

Особенно это ощутимо для лиц, находящихся за рубежом и осуществляющих регулярные платежи в валюте. Если сумма платежа превышает установленные ограничения, граждане вынуждены осуществлять оплату частями или использовать несколько банковских счетов либо карт. Такая практика может приводить к дополнительным финансовым расходам, поскольку использование различных платёжных инструментов часто сопровождается комиссиями за конвертацию валют, международные транзакции и обслуживание счетов.

Нормативной основой таких ограничений является постановление Правления Национального банка Украины №18 от 24 февраля 2022 года. В соответствии с пунктом 14 этого документа банки в целом не могут осуществлять трансграничные переводы валютных средств из Украины по поручению клиентов, за исключением случаев, определённых постановлением.

Вместе с тем предусмотрен ряд исключений, когда такие операции разрешены. В частности, речь идёт о платежах, связанных с импортом товаров, оплатой лечения или обучения за рубежом, выплатой алиментов, а также другими операциями, прямо определёнными регулятором.

Отдельно разрешено осуществлять расчёты за рубежом с использованием электронных платёжных средств. В частности, оплата личными платёжными картами со счетов в национальной валюте возможна в пределах установленного месячного лимита, тогда как операции со счетов в иностранной валюте могут осуществляться без такого ограничения.

В то же время нормативное регулирование прямо не предусматривает отдельного режима для регулярных расходов физических лиц за рубежом, таких как оплата аренды жилья. На практике подобные платежи преимущественно осуществляются через карточные расчёты в пределах установленных лимитов, что может создавать дополнительные трудности для граждан, длительное время находящихся за пределами Украины.

Следовательно, валютные ограничения, введённые во время военного положения, остаются инструментом поддержания финансовой стабильности и контроля за движением капитала.

В то же время их практическое применение демонстрирует сложность поиска баланса между интересами финансовой системы и возможностью граждан эффективно использовать собственные средства.

Текущая практика свидетельствует о том, что банковская система имеет достаточный уровень валютной ликвидности, однако дальнейшее развитие валютной политики, вероятно, потребует постепенного пересмотра отдельных ограничений с учётом потребностей граждан, осуществляющих финансовые операции за границей.

 Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НБУ валюта

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украинцы за границей сталкиваются с валютными лимитами НБУ: почему платежи сложно осуществлять даже при наличии собственных средств

Почему валютные ограничения, введенные НБУ во время военного положения, усложняют украинцам за границей осуществление крупных платежей даже при наличии собственных средств.

ХХ съезд судей частично избрал новый состав Совета судей Украины: список победителей

На ХХ съезде судей Украины объявлены результаты голосования за кандидатов в Совет судей.

Максим Пампура: судебной системе не хватает денег — из нужды в 36 млрд гривен дали только 22

Во время выступления председателя Государственной судебной администрации Максима Пампуры были представлены основные показатели финансирования судебной системы и использования бюджетных средств.

Андрей Пасечник: ВККС получила почти 9 тысяч заявок на отбор судей

Глава ВККС Андрей Пасечник представил перед съездом судей отчет о работе Комиссии.

Домашнее насилие и буллинг могут стать причиной отказа в работе в школе и детском саду

При трудоустройстве в школы будут проверять не только судимость, но и админправонарушения, включая домашнее насилие, буллинг и невыполнение обязанностей по воспитанию детей

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]