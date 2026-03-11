Андрей Пасечник: ВККС получила почти 9 тысяч заявок на отбор судей

Глава ВККС Андрей Пасечник представил перед съездом судей отчет о работе Комиссии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время выступления на Съезде судей председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Андрей Пасечник рассказал о ходе процедуры отбора новых судей и основных вызовах, с которыми столкнулась Комиссия.

По его словам, в рамках судейского отбора Комиссия получила почти 9 тысяч заявок от кандидатов — как действующих судей, так и юристов, впервые претендующих на судейские должности. Такое количество заявок значительно превысило предварительные прогнозы, ведь в Комиссии ожидали примерно 3–4 тысячи кандидатов.

Это стало серьезным вызовом для организации процедуры, поскольку в начале 2025 года Комиссия могла проводить квалификационный экзамен только для двух групп по 60 человек в день. Такая пропускная способность была ограничена техническими возможностями и размерами помещения Комиссии.

В связи с этим в феврале был начат поиск дополнительных возможностей для проведения экзаменов. Комиссия обращалась в различные органы государственной власти, в частности в Министерство юстиции Украины, Фонд государственного имущества Украины, Министерство экономики Украины, Министерство финансов Украины, а также к правительству и парламенту, чтобы получить помощь в поиске дополнительного помещения. В результате удалось организовать проведение экзаменов на двух локациях.

Отдельным вызовом стало техническое обеспечение новой локации. Комиссия не имела резервного оборудования, а использование имеющейся техники было ограничено требованиями системы защиты информации. В этом вопросе значительную помощь оказали международные партнеры, которые профинансировали закупку необходимой техники — компьютеров, серверов и сетевого оборудования.

Также значительную роль сыграло сотрудничество с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины, которая помогла оперативно оформить необходимую документацию и проверить систему на соответствие требованиям безопасности, в частности по защите персональных данных кандидатов.

В результате проведенной работы в июле Комиссия смогла начать квалификационные экзамены. Если в начале процедуры тестирование могли сдавать максимум 120 человек в день, то после расширения технических возможностей количество кандидатов, проходивших тестирование ежедневно, выросло до нескольких сотен.

Это позволило примерно за три месяца провести квалификационный экзамен для всех участников отбора. На данный момент большинство кандидатов выполнили практические задания, которые проверяют члены Комиссии. По отдельным группам результаты проверки уже завершены и утверждены.

Ожидается, что проверка работ по административной специализации завершится в апреле, а по общей — в мае. После этого Комиссия сможет начать специальную проверку кандидатов, которая обычно длится около двух месяцев для каждого лица.

Проведение спецпроверок планируют осуществить в течение лета, после чего осенью Комиссия намерена начать собеседования с кандидатами. Сейчас обсуждается новый алгоритм проведения собеседований, поскольку большое количество претендентов может существенно затянуть процедуру.

По предварительным прогнозам, первые рекомендации по назначению новых судей в суды первой инстанции Высшая квалификационная комиссия судей Украины планирует предоставить к концу 2026 года, после чего они будут переданы в ВСП для дальнейшего рассмотрения.

ВККС активизировала собеседования в апелляционные суды и планирует завершить их до июля

Основной целью конкурсных процедур, проводимых Высшей квалификационной комиссией судей Украины, является прежде всего кадровое усиление тех судов, где наблюдается наибольшая нагрузка и нехватка судей. Именно по такому принципу Комиссия определила первую группу апелляционных судов, в которые начали собеседования с кандидатами.

Речь идет, в частности, о Житомирском апелляционном суде, Закарпатском апелляционном суде, Запорожском апелляционном суде и Черниговском апелляционном суде.

В рамках первой группы было 159 кандидатов. В течение 2025 года Комиссия провела все 159 собеседований и по их результатам предоставила 81 рекомендацию для назначения судей в ВСП. По состоянию на сегодняшний день уже 26 кандидатов назначены на должности судей, а Комиссия ожидает дальнейших решений ВСП и последующих указов Президента Украины о назначении судей в соответствующие апелляционные суды.

После завершения этой части конкурса Комиссия перешла ко второй группе апелляционных судов. При формировании группы Комиссия учитывала два ключевых фактора: уровень нагрузки на суды и количество кандидатов, претендующих на соответствующие должности. Разница в темпах проведения собеседований объясняется нагрузкой отдельных коллегий Комиссии и тем, когда они завершили работу с предыдущей группой судов.

По словам Андрея Пасечника, сейчас процесс движется в соответствии с утвержденным планом. В ВККС рассчитывают завершить собеседования с кандидатами во вторую группу апелляционных судов до июля этого года, после чего все рекомендации будут переданы в ВСП.

Конкурс в Высший антикоррупционный суд

Отдельно продолжается конкурс в ВАКС. Всего для участия в нем подали заявки 205 кандидатов. После прохождения этапов квалификационного экзамена к собеседованиям были допущены 73 кандидата.

Собеседования проводятся при участии Общественного совета международных экспертов. Завершить их планируют 17 марта, после чего будут объявлены результаты и определены кандидаты, которые продолжат участие в конкурсе.

Особенностью этой процедуры является дополнительный этап — после оценки международными экспертами кандидаты будут проходить еще один раунд собеседований уже с членами Комиссии, во время которого будут определяться баллы квалификационного оценивания. По результатам этого этапа кандидаты будут соревноваться за должности в апелляционной палате или первой инстанции ВАКС.

В Комиссии ожидают завершить основные этапы конкурса в марте и уже в апреле передать рекомендации в ВСП.

Конкурс в специализированные суды

Также недавно началась конкурсная процедура в специализированные суды, в рамках которой Комиссия получила более 350 заявлений от кандидатов. Особенность этого конкурса заключается в том, что кандидаты могут одновременно претендовать на должности как в судах первой инстанции, так и в апелляционной инстанции.

После допуска кандидатов ВККС планирует начать квалификационные экзамены в апреле–мае. Ориентировочно в июле–августе могут быть сформированы рекомендации для назначения судей, которые передадут в ВСП.

Командирование судей

Отдельным направлением работы Комиссии остается вопрос командирования судей для временного усиления судов.

В течение 2025 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины предоставила рекомендации о командировании 135 судей. В то же время в 64 случаях Комиссия отказала в командировке — преимущественно из-за того, что нагрузка в суде, где работает судья, была выше, чем в суде, в который он планировал перевестись.

По словам главы ВККС, ключевым критерием при принятии решений по командировкам остается уровень нагрузки на судей в конкретных судах, ведь именно он определяет необходимость кадрового усиления.

Квалификационное оценивание судей

Отдельным направлением работы остается квалификационное оценивание судей. Часть таких процедур проводится во исполнение решений судов, обязывающих Комиссию повторно рассмотреть вопрос о соответствии судей занимаемой должности.

Речь идет, в частности, о случаях, когда предыдущие процедуры оценивания были обжалованы или когда возникает необходимость проверить судью после дисциплинарных производств.

Проверка деклараций судей

Также Комиссия продолжает анализ деклараций добропорядочности и родственных связей судей. По словам представителей органа, часть таких производств уже завершена, а в отдельных случаях после проверки не было установлено оснований для дальнейших решений.

Цифровая трансформация работы Комиссии

Отдельно Андрей Пасечник сообщил о начале масштабного проекта цифровизации процедур судейской карьеры. Проект предусматривает создание единой электронной системы, в рамках которой каждый судья и кандидат на должность судьи будет иметь собственный электронный кабинет. Через него можно будет:

подавать документы для участия в конкурсах;

проходить процедуры оценивания;

подавать декларации добропорядочности;

получать результаты конкурсов и проверок;

коммуницировать с Комиссией.

Система также будет предусматривать отдельные модули для разработчиков тестовых заданий, рецензентов, преподавателей и других участников процедур отбора и оценивания. На данный момент уже подготовлена техническая документация и проведены необходимые тендерные процедуры. К разработке системы привлечены ИТ-компании, специализирующиеся на создании сложных государственных цифровых платформ.

В Комиссии ожидают, что внедрение цифровых инструментов позволит существенно повысить прозрачность конкурсов, ускорить процедуры и сделать взаимодействие кандидатов с органом более удобным.

Усиление технической инфраструктуры

Председатель Комиссии также отметил, что после возобновления работы в 2023 году орган фактически начинал деятельность в сложных технических условиях. На тот момент Комиссия не имела достаточного количества тестовых и практических заданий для проведения конкурсов, а технические ресурсы были крайне ограниченными.

В частности, в распоряжении Комиссии было всего 63 ноутбука и устаревшие серверы, которые не могли выдерживать значительные нагрузки во время масштабных конкурсных процедур. Сейчас ситуация существенно изменилась. При поддержке международных партнеров и других государственных органов Комиссия смогла расширить материально-техническую базу, обеспечить современное компьютерное и сетевое оборудование, создать необходимую инфраструктуру для проведения квалификационных экзаменов, подготовить значительное количество тестовых и практических заданий.

Благодаря этому в 2025 году Комиссия уже имеет возможность самостоятельно проводить масштабные конкурсные процедуры, что ранее было технически сложно реализовать.

Необходимость изменений в законодательстве

В то же время в Комиссии признают, что часть проблем невозможно решить без изменений в законодательстве. В частности, речь идет о процедурах перевода судей в другие суды или регионы.

По словам представителей Комиссии, нынешние правила создают ситуацию, когда судьям иногда сложнее перевестись в другой суд, чем кандидатам — впервые пройти конкурс на должность. Это связано с большой нагрузкой и ограниченными возможностями для подготовки к конкурсным процедурам.

Сотрудничество с органами судейского самоуправления

В этом контексте руководство Комиссии подчеркнуло важность дальнейшего сотрудничества с Советом судей Украины. По словам Андрея Пасечника, значительная часть системных проблем в судейской карьере может быть решена только при условии общей позиции органов судейского управления.

В Комиссии выразили надежду, что с будущим составом Совета судей Украины удастся сохранить партнерские отношения, чтобы вместе инициировать необходимые изменения в законодательство, усовершенствовать конкурсные процедуры и повысить эффективность работы судебной системы в целом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.