  1. Суд инфо

Отбор на должность судьи местного суда: опубликованы кодированные результаты практического задания

15:54, 11 марта 2026
ВККС отметила, что для расчета балла, который участник получает за выполнение практического задания по специализации соответствующего суда, применяется коэффициент 2.
Проверка членами экзаменационных комиссий практических заданий, выполненных кандидатами на должность судьи местного суда и судьями, которые изъявили намерение быть переведенными в другой местный суд, продолжается. Об этом сообщила Высшая квалификационная комиссия судей.

«С целью информирования участников квалификационного экзамена о результатах выполнения практических заданий Комиссией принято решение безотлагательно публиковать их на официальном веб-сайте после завершения проверки и утверждения кодированных результатов», — заявили в Комиссии.

Отмечается, что 11 марта утверждены кодированные результаты выполнения практического задания по специализации местного общего суда (четвертый этап квалификационного экзамена): 14 октября 2025 года участниками второй группы и 15 октября 2025 года участниками первой группы кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые изъявили намерение быть переведенными в другой местный суд.

ВККС напомнила, что для расчета балла, который участник получает за выполнение практического задания по специализации соответствующего суда, применяется коэффициент 2.

Проходной балл четвертого этапа квалификационного экзамена — 75 процентов максимально возможного балла, или 112,5 балла.

Во исполнение пункта 6.2 раздела 6 Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена и методике оценивания кандидатов утверждение декодированных результатов выполнения практического задания будет осуществляться после проверки и оценивания всех работ в пределах соответствующей специализации местного суда.

Особенностями выполнения практического задания в рамках квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые изъявили намерение быть переведенными в другой местный суд, утвержденными решением Комиссии от 19 сентября 2025 года № 173/зп-25, определено, что участник имеет право ознакомиться со своей тетрадью для выполнения практического задания и всеми оценками (экзаменационной ведомостью оценивания практического задания) исключительно после принятия Комиссией решения об утверждении декодированных результатов квалификационного экзамена (этапа).

суд судья ВККС

