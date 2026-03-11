Отбор на должность судьи местного суда: опубликованы кодированные результаты практического задания

ВККС отметила, что для расчета балла, который участник получает за выполнение практического задания по специализации соответствующего суда, применяется коэффициент 2.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Проверка членами экзаменационных комиссий практических заданий, выполненных кандидатами на должность судьи местного суда и судьями, которые изъявили намерение быть переведенными в другой местный суд, продолжается. Об этом сообщила Высшая квалификационная комиссия судей.

«С целью информирования участников квалификационного экзамена о результатах выполнения практических заданий Комиссией принято решение безотлагательно публиковать их на официальном веб-сайте после завершения проверки и утверждения кодированных результатов», — заявили в Комиссии.

Отмечается, что 11 марта утверждены кодированные результаты выполнения практического задания по специализации местного общего суда (четвертый этап квалификационного экзамена): 14 октября 2025 года участниками второй группы и 15 октября 2025 года участниками первой группы кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые изъявили намерение быть переведенными в другой местный суд.

ВККС напомнила, что для расчета балла, который участник получает за выполнение практического задания по специализации соответствующего суда, применяется коэффициент 2.

Проходной балл четвертого этапа квалификационного экзамена — 75 процентов максимально возможного балла, или 112,5 балла.

Во исполнение пункта 6.2 раздела 6 Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена и методике оценивания кандидатов утверждение декодированных результатов выполнения практического задания будет осуществляться после проверки и оценивания всех работ в пределах соответствующей специализации местного суда.

Особенностями выполнения практического задания в рамках квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые изъявили намерение быть переведенными в другой местный суд, утвержденными решением Комиссии от 19 сентября 2025 года № 173/зп-25, определено, что участник имеет право ознакомиться со своей тетрадью для выполнения практического задания и всеми оценками (экзаменационной ведомостью оценивания практического задания) исключительно после принятия Комиссией решения об утверждении декодированных результатов квалификационного экзамена (этапа).