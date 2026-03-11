В Украине планируют ввести дополнительный вид отпуска для родителей с детьми

Согласно директиве ЕС, мать и отец смогут воспользоваться таким оплачиваемым отпуском до достижения ребенком 8 лет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде готовится к рассмотрению в первом чтении новый Трудовой кодекс, который предусматривает обновление норм, не изменявшихся с 1975 года. Кроме того, документ предусматривает внедрение в Украине европейских стандартов. В частности, речь идет о введении нового дополнительного вида отпуска по уходу за ребенком для родителей — по 2 месяца для отца и матери.

По словам главы подкомитета по вопросам государственной молодежной политики парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта Ирины Борзовой, новый Трудовой кодекс, который сейчас разрабатывается в парламенте, предоставляет больше возможностей и более широкий социальный защиту родителям, одиноким матерям, а также беременным женщинам.

«В частности, в проекте трудового кодекса речь идет о новом дополнительном виде отпуска до 4 месяцев — 2 месяца для матери, 2 месяца для отца. Согласно директиве ЕС, мать и отец смогут воспользоваться таким оплачиваемым отпуском до достижения ребенком 8 лет», — отметила она.

По ее словам, такой подход дает больше времени для обоих родителей на воспитание ребенка.

«Кроме того, он предусматривает гибкость: отпуск родители могут взять, например, когда ребенок идет в детский сад или в первый класс и ему нужно больше адаптации. Важно сказать, что отец и мать не смогут передавать отпуск друг другу, но если мать воспитывает ребенка одна, то она сможет воспользоваться всем сроком в 4 месяца», — отметила народный депутат.

Она подчеркнула, что при этом сохраняются отпуск по беременности, который на сегодня составляет 126 календарных дней, а также отпуск по уходу за ребенком до трех лет с сохранением рабочего места.

По словам должностного лица, за последние годы в Украине существенно изменились трудовые отношения, что будет отражено в новом Трудовом кодексе.

«Будет вводиться несколько видов трудовых договоров: бессрочный, срочный, краткосрочный, сезонный, ученический, домашняя форма работы. То есть будут более широкие отношения между работодателем и работником. Также предлагается увеличить продолжительность испытательного срока, который сейчас составляет 3 месяца. Будут урегулированы дистанционная работа, домашняя работа, а также работа с нефиксированным рабочим временем», — сказала парламентарий.

Она добавила, что в законопроекте предусмотрена цифровизация всех трудовых отношений: введение электронных трудовых книжек, электронных трудовых договоров и электронных реестров.

«Мы должны перейти от советских норм трудовых отношений к современным нормам, которые соответствуют стандартам Европейского Союза», — подчеркнула депутат.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», проект Трудового кодекса сохраняет 40-часовую рабочую неделю, однако отдельный акцент в проекте сделан на регулировании сверхурочной работы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.