Верховный Суд объяснил, когда во время оккупации работодатель может приостановить трудовой договор с педагогом

Верховный Суд рассмотрел дело о правомерности приостановки действия трудового договора с педагогическим работником во время временной оккупации и требований о взыскании среднего заработка и морального ущерба за период военного положения.

Верховный Суд в составе Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело № 644/368/23 о правомерности приостановления действия трудового договора с педагогическим работником во время временной оккупации и определении права такого работника на получение среднего заработка в период военного положения.

Суть дела

Истец обратился в суд с иском к Изюмскому лицею № 6 Изюмского городского совета, третье лицо — Управление образования Изюмского городского совета, в котором просил признать противоправным и отменить приказ учебного заведения от 01 апреля 2022 года № 50-к/тр «О приостановлении действия трудового договора» в части, касающейся его как учителя трудового обучения, восстановить действие трудового договора за период с 01 апреля 2022 года по 27 декабря 2022 года, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула за указанный период в размере 117 700,72 грн, а также 100 000 грн морального вреда.

Истец отмечал, что работал в лицее на должности учителя трудового обучения с августа 1982 года до 27 декабря 2022 года. Приказом от 01 апреля 2022 года было приостановлено действие заключённого с ним трудового договора до восстановления возможности выполнять работу, но не позднее дня прекращения или отмены военного положения.

По мнению истца, указанный приказ является незаконным и не соответствует требованиям статьи 13 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», поскольку ответчик не доказал факт абсолютной невозможности обеспечить его работой и выполнение им трудовых обязанностей. Кроме того, истец указывал, что приказ имеет дискриминационный характер, поскольку приостановление трудовых договоров было применено не ко всем работникам учебного заведения, а только к части из них.

Также истец ссылался на положения статьи 57-1 Закона Украины «Об образовании», которыми предусмотрены гарантии сохранения за работниками учреждений образования места работы и среднего заработка во время действия военного положения. В связи с нарушением его трудовых прав он просил взыскать средний заработок за период с 01 апреля 2022 года до дня увольнения — 27 декабря 2022 года, а также возместить моральный вред, причинённый незаконными действиями работодателя.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Решением Индустриального районного суда города Харькова от 05 июня 2024 года, оставленным без изменений постановлением Харьковского апелляционного суда от 05 ноября 2024 года, в удовлетворении иска отказано.

Суды исходили из того, что приостановление действия трудового договора было осуществлено с соблюдением требований статьи 13 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения». Было установлено, что в связи с временной оккупацией города Изюма работодатель не имел возможности создать какие-либо условия для труда, а работник не мог выполнять трудовые функции.

При этом за работником сохранялось рабочее место, а трудовой договор не был прекращён. Суды также указали, что согласно части четвертой статьи 13 указанного Закона возмещение заработной платы, гарантийных и компенсационных выплат работникам за время приостановления действия трудового договора возлагается на государство, осуществляющее военную агрессию против Украины.

Позиция и выводы Верховного Суда

Кассационная жалоба подлежит частичному удовлетворению.

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций относительно правомерности приостановления действия трудового договора. Судами установлено, что истец работал в лицее на должности учителя трудового обучения, а с 01 апреля 2022 года на основании соответствующего приказа действие трудового договора с ним было приостановлено в связи с военной агрессией против Украины.

Суд кассационной инстанции учёл, что в период с 01 апреля 2022 года по 08 сентября 2022 года город Изюм находился под временной оккупацией Российской Федерации. В это время в городе отсутствовала связь, а помещение лицея было захвачено военными. При таких обстоятельствах работодатель не имел возможности обеспечить надлежащие условия труда и безопасность работника, а выполнение трудовых обязанностей, в том числе дистанционно, было объективно невозможным.

Вместе с тем Верховный Суд отметил, что суды предыдущих инстанций преждевременно пришли к выводу об отсутствии оснований для взыскания среднего заработка и возмещения морального вреда, поскольку должным образом не проверили обоснованность этих требований.

Суд указал, что статьёй 57-1 Закона Украины «Об образовании», дополненной Законом № 2126-ІХ от 15 марта 2022 года, государство гарантировало работникам учреждений образования, в частности, сохранение среднего заработка на время особого периода независимо от места их проживания или пребывания.

Верховный Суд подчеркнул, что указанная норма является специальной по отношению к статье 13 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», поскольку она распространяется на отдельную категорию субъектов — работников учреждений образования.

Применение принципа lex specialis derogat generali означает, что в случае коллизии между общей и специальной нормами преимущество предоставляется специальной норме.

В то же время Верховный Суд не решал вопрос о наличии у истца права на взыскание среднего заработка по существу, а лишь указал, что эти обстоятельства должны быть надлежащим образом исследованы судом первой инстанции при новом рассмотрении дела.

Таким образом, в спорных правоотношениях статья 57-1 Закона Украины «Об образовании» как специальная норма имеет преимущество перед статьёй 13 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» как общей нормой, что соответствует принципу lex specialis derogat generali.

Верховный Суд пришёл к выводу, что суды предыдущих инстанций преждевременно отказали в удовлетворении требований о взыскании среднего заработка и морального вреда, поскольку не проверили должным образом обоснованность этих требований, не установили размер заработной платы истца для определения среднего заработка и не определили лицо, на которое законом возложена обязанность осуществить соответствующие выплаты.

Учитывая то, что суды предыдущих инстанций не установили должным образом обстоятельства, необходимые для решения требований о взыскании среднего заработка и морального вреда, эти требования подлежат новому рассмотрению.

В связи с этим кассационная жалоба удовлетворена частично: решения судов предыдущих инстанций в части отказа в признании незаконным и отмене приказа о приостановлении действия трудового договора, а также в части восстановления действия трудового договора оставлены без изменений.

В то же время в части исковых требований о взыскании среднего заработка и возмещении морального вреда эти решения отменены, а дело в этой части передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Верховный Суд также сформулировал правовой вывод, согласно которому статья 57-1 Закона Украины «Об образовании» в правоотношениях по возмещению среднего заработка работникам учреждений образования за время приостановления действия трудового договора имеет приоритет перед статьёй 13 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», поскольку является специальной нормой и закрепляет государственную гарантию сохранения среднего заработка педагогическим работникам в период военного положения.

