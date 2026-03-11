  1. В Украине

Конкурс на должность главы АРМА: 14 кандидатов успешно сдали тестирование на знание законодательства

17:47, 11 марта 2026
Все участники конкурса, которые явились на тестирование, преодолели пороговый балл.
Конкурс на должность главы АРМА: 14 кандидатов успешно сдали тестирование на знание законодательства
В среду, 11 марта, состоялось тестирование на знание законодательства кандидатов на должность главы Агентства по розыску и менеджменту активов.

Во время заседания Комиссии по отбору главы АРМА сообщили, что все участники конкурса, которые явились на тестирование, преодолели пороговый балл — 33% правильных ответов.

Также отмечается, что кандидат Олег Серняк не явился на тестирование.

Таким образом, 14 участников допущены к следующему этапу — тестированию на общие способности.

Дата и место следующего тестирования будут сообщены на ресурсах комиссии.

Андрей Потемкин — 70 баллов;

Дмитрий Федоров — 45;

Дмитрий Чурилов — 57;

Александр Шульга — 72;

Константин Братицел — 42;

Виталий Дерпак — 54;

Виктор Дубовик — 68;

Ростислав Манченко — 74;

Владимир Муржа — 60;

Дмитрий Никитин — 70;

Ярослав Новоселов — 59;

Дмитрий Омельченко — 76;

Святослав Онищук — 63;

Ярослава Максименко — 64.

АРМА

