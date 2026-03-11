Конкурс на должность главы АРМА: 14 кандидатов успешно сдали тестирование на знание законодательства
В среду, 11 марта, состоялось тестирование на знание законодательства кандидатов на должность главы Агентства по розыску и менеджменту активов.
Во время заседания Комиссии по отбору главы АРМА сообщили, что все участники конкурса, которые явились на тестирование, преодолели пороговый балл — 33% правильных ответов.
Также отмечается, что кандидат Олег Серняк не явился на тестирование.
Таким образом, 14 участников допущены к следующему этапу — тестированию на общие способности.
Дата и место следующего тестирования будут сообщены на ресурсах комиссии.
Андрей Потемкин — 70 баллов;
Дмитрий Федоров — 45;
Дмитрий Чурилов — 57;
Александр Шульга — 72;
Константин Братицел — 42;
Виталий Дерпак — 54;
Виктор Дубовик — 68;
Ростислав Манченко — 74;
Владимир Муржа — 60;
Дмитрий Никитин — 70;
Ярослав Новоселов — 59;
Дмитрий Омельченко — 76;
Святослав Онищук — 63;
Ярослава Максименко — 64.
