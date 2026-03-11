  1. В Украине

12 марта во всех регионах будут применяться графики отключений света — Укрэнерго

19:00, 11 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
12 марта во всех регионах будут применяться графики отключений света — Укрэнерго
Фото: freepik.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 12 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 23:00 будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Об этом сообщило Укрэнерго.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему», — говорится в заявлении.

Также там добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго в регионе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

отключение света Укрэнерго графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ХХ съезд судей частично избрал новый состав Совета судей Украины: список победителей

На ХХ съезде судей Украины объявлены результаты голосования за кандидатов в Совет судей.

Максим Пампура: судебной системе не хватает денег — из нужды в 36 млрд гривен дали только 22

Во время выступления председателя Государственной судебной администрации Максима Пампуры были представлены основные показатели финансирования судебной системы и использования бюджетных средств.

Андрей Пасечник: ВККС получила почти 9 тысяч заявок на отбор судей

Глава ВККС Андрей Пасечник представил перед съездом судей отчет о работе Комиссии.

Домашнее насилие и буллинг могут стать причиной отказа в работе в школе и детском саду

При трудоустройстве в школы будут проверять не только судимость, но и админправонарушения, включая домашнее насилие, буллинг и невыполнение обязанностей по воспитанию детей

Богдан Монич заявил о критически низких зарплатах работников аппаратов судов в отчете Совета судей

От жилья для судей-переселенцев до борьбы против принудительных командировок: председатель Совета судей Украины Богдан Монич представил отчет по итогам работы

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]