  1. В Украине

Вывод средств через фиктивные контракты: в суд передано дело о 35 млн грн убытков банка

19:54, 11 марта 2026
В суд передали дело экс-главы правления банка и директора предприятия, обвиняемых в организации схемы вывода более 35 млн грн.
Вывод средств через фиктивные контракты: в суд передано дело о 35 млн грн убытков банка
Фото: ОГП
Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении двух человек, которых подозревают в незаконном завладении средствами банка на сумму более 35 млн гривен.

По данным следствия, бывший председатель правления финансового учреждения действовал в сговоре с директором предприятия, связанного с деятельностью так называемого конвертационного центра. Используя подконтрольные компании, они организовали схему вывода средств банка.

Как установило расследование, руководство банка, злоупотребляя служебным положением, выдало кредиты двум предприятиям без надлежащего обеспечения, что противоречит требованиям части 6 статьи 49 Закона Украины «О банках и банковской деятельности». Указанные компании входили в сеть структур, которые использовались для проведения финансовых операций по выводу средств и сокрытия их дальнейшего движения.

Получив кредитные средства, предприятия приобрели иностранную валюту и перечислили её на счета зарубежных компаний-нерезидентов. Переводы осуществлялись на основании фиктивных внешнеэкономических контрактов якобы в качестве предоплаты за товары, которые фактически не поставлялись.

Позднее в отношении предприятий-заёмщиков были начаты процедуры банкротства, что сделало невозможным возврат кредитных средств. В результате вывода ликвидных активов банк был признан неплатежеспособным и начата процедура его ликвидации.

Ущерб, причинённый банковскому учреждению в результате этих действий, составляет более 35 млн гривен.

Обвинительный акт в отношении бывшего председателя правления банка и директора предприятия по факту завладения чужим имуществом путём злоупотребления служебным положением, совершённого организованной группой в условиях военного положения и в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины), 4 марта 2026 года направлен в суд для рассмотрения по существу.

