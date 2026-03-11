Виведення коштів через фіктивні контракти: до суду передано справу про 35 млн грн збитків банку

До суду передали справу ексголови правління банку та директора підприємства, яких обвинувачують в організації схеми виведення понад 35 млн грн.

Офіс Генерального прокурора передав до суду обвинувальний акт стосовно двох осіб, яких підозрюють у незаконному заволодінні коштами банку на суму понад 35 млн гривень.

За інформацією слідства, колишній голова правління фінансової установи діяв у змові з директором підприємства, пов’язаного з діяльністю так званого конвертаційного центру. Використовуючи підконтрольні компанії, вони організували механізм виведення коштів банку.

Як встановило розслідування, керівництво банку, зловживаючи службовими повноваженнями, видало кредити двом підприємствам без належного забезпечення, що суперечить вимогам частини 6 статті 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Вказані компанії входили до мережі структур, які використовувалися для проведення фінансових операцій із виведення коштів і приховування їх подальшого руху.

Отримавши кредитні кошти, підприємства придбали іноземну валюту та перерахували її на рахунки закордонних компаній-нерезидентів. Перекази здійснювалися на підставі фіктивних зовнішньоекономічних угод нібито як передоплата за товари, які фактично не постачалися.

Згодом щодо підприємств-позичальників були розпочаті процедури банкрутства, що унеможливило повернення кредитних коштів. У результаті виведення ліквідних активів банк визнали неплатоспроможним і розпочали процедуру його ліквідації.

Збитки, завдані банківській установі внаслідок цих дій, становлять понад 35 млн гривень.

Обвинувальний акт щодо колишнього голови правління банку та директора підприємства за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого організованою групою в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України), 4 березня 2026 року скеровано до суду для розгляду по суті.

