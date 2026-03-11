Мовний омбудсмен: блогери, які через соцмережі продають послуги, мають робити це державною мовою

Суб’єкти господарювання, які реалізують товар чи послугу, здійснюють обслуговування споживачів через інтернет-магазини, повинні виконувати свої інтернет-представництва державною мовою — мовний омбудсмен.

Фото: volyninfa.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українцям роз’яснили питання щодо застосування державної мови в діяльності суб’єктів господарювання, які обслуговують споживачів, реалізують товари та послуги за допомогою інтернету. Це питання пояснили в Уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської.

У мовного омбудсмена нагадали норми Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, що регулюють діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують споживачів, реалізують товари та послуги за допомогою інтернет-ресурсів.

Відповідно до частин першої-другої статті 30 Закону мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова. Підприємства, установи та організації всіх форм власності, фізичні особи-підприємці, інші суб’єкти господарювання, що обслуговують споживачів, здійснюють обслуговування та надають інформацію про товари (послуги), у тому числі через інтернет-магазини та інтернет-каталоги, державною мовою. Інформація державною мовою може дублюватися іншими мовами.

Відповідно до частини шостої та сьомої статті 27, інтернет-представництва (в тому числі веб-сайти, веб-сторінки в соціальних мережах) суб’єктів господарювання, що реалізують товари і послуги в Україні та зареєстровані в Україні, виконуються державною мовою, а мобільні застосунки повинні мати версію користувацького інтерфейсу державною мовою.

Поряд з версією інтернет-представництв, виконаних державною мовою, можуть існувати версії іншими мовами, однак вони не можуть мати більше інформації за обсягом чи змістом, ніж українськомовна версія.

Версія інтернет-представництва державною мовою повинна завантажуватись за замовчуванням для користувачів в Україні. Це стосується в тому числі іноземних суб’єктів господарювання, що реалізують товари і послуги в Україні та мають в Україні дочірні підприємства, філії, представництва тощо.

Отже, суб’єкти господарювання, які реалізують продукцію (тобто будь-який виріб (товар), роботу чи послугу), здійснюють обслуговування споживачів через інтернет-магазини, інтернет-каталоги або загалом з використанням мережі Інтернет повинні в обов’язковому порядку виконувати свої інтернет-представництва державною мовою.

Крім того, там нагадали, що такі суб’єкти господарювання мають забезпечити належне інформування споживачів про себе, зокрема розміщувати достовірні відомості про суб’єкта господарювання (назву або ПІБ фізичної особи-підприємця, контактні дані, місцезнаходження тощо). Наявність такої інформації є важливою умовою прозорої та законної торгівлі. Її відсутність може свідчити про можливе порушення законодавства, ускладнює ідентифікацію продавця та підвищує ризики для споживача, зокрема отримання товару або послуги неналежної якості чи неможливість захисту своїх прав.

«Зокрема, блогери, психологи, тренери, маркетологи, стилісти, тарологи, астрологи, майстри б’юті-сфери, фотографи, дизайнери, зареєстровані як ФОП, які через свої соціальні мережі продають певний товар чи послугу, мають робити це державною мовою», - додали у мовного омбудсмена.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.