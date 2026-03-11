Конкурс до Київського апеляційного суду: один кандидат не підтвердив здатності здійснювати правосуддя

ВККС нагадала, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проведено співбесіду та визначено результати кваліфікаційного оцінювання кандидата на посаду судді в Київському апеляційному суді Масла Сергія Павловича.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 10 березня Масло Сергій Павлович набрав 722,46 бала. Колегія ухвалила рішення визнати кандидата таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді за критерієм особистої компетентності.

ВККС нагадала, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 26 кандидатами: 10 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 10 кандидатів – не підтвердили, з 6 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі.

