Хезболла з території Лівану запустила по Ізраїлю понад 100 ракет – відео

Бойовики заявили про початок військової операції проти Ізраїлю.

У середу, 11 березня, ліванське угруповання Хезболла повідомило про початок військової операції проти Ізраїль. Про це повідомляє іранське агентство Fars News Agency.

За даними ЗМІ, у бік Ізраїлю вже випущено понад 100 ракет.

Також у мережі публікують відео ракетного удару.

