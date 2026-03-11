Хезболла з території Лівану запустила по Ізраїлю понад 100 ракет – відео
21:17, 11 березня 2026
Бойовики заявили про початок військової операції проти Ізраїлю.
У середу, 11 березня, ліванське угруповання Хезболла повідомило про початок військової операції проти Ізраїль. Про це повідомляє іранське агентство Fars News Agency.
За даними ЗМІ, у бік Ізраїлю вже випущено понад 100 ракет.
Також у мережі публікують відео ракетного удару.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.