Свириденко обговорила з наглядовою радою «Нафтогазу» ціни на газ: що очікувати населенню та бізнесу

21:24, 11 березня 2026
Юлія Свириденко зазначила, що для комерційного сегменту «послідовно рухаємося в напрямку лібералізації цін».
Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що зустрілася з новообраною Наглядовою радою НАК «Нафтогаз України».

За її словами, під час зустрічі сторони проговорили ключові завдання компанії: нарощування видобутку газу, підвищення капіталізації групи, розвиток міжнародних партнерств, а також продовження виконання соціальних зобов’язань.

«Подякувала компанії та її працівникам за віддану роботу, зокрема під час цієї складної зими.

Окремо обговорили реалізацію Планів енергетичної стійкості регіонів України. Очікуємо від державної компанії активного залучення до виконання цих планів, зокрема в частині забезпечення безперебійного постачання газу громадам», - сказала вона.

Юлія Свириденко додала, також окремо зупинилися на важливості збереження фіксованих цін на газ для населення.

«Держава і надалі забезпечуватиме відповідну підтримку людей у цей непростий період. Водночас для комерційного сегменту послідовно рухаємося в напрямку лібералізації цін», - заявила вона.

Юлія Свириденко

