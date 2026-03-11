ВККС рекомендує відрядити суддю Наталію Коломієць до Одеського апеляційного суду

Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження судді строком на один рік.

У середу, 11 березня, в засіданні Першої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомила ВККС.

У зв’язку із надмірним рівнем судового навантаження у суді Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Херсонського апеляційного суду Коломієць Наталії Олексіївни до Одеського апеляційного суду.

