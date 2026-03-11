  1. Суд інфо

ВККС рекомендує відрядити суддю Наталію Коломієць до Одеського апеляційного суду

21:06, 11 березня 2026
Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження судді строком на один рік.
ВККС рекомендує відрядити суддю Наталію Коломієць до Одеського апеляційного суду
У середу, 11 березня, в засіданні Першої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомила ВККС.

У зв’язку із надмірним рівнем судового навантаження у суді Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Херсонського апеляційного суду Коломієць Наталії Олексіївни до Одеського апеляційного суду.

Раніше ми писали, що Рахункова палата розпочала перевірку оптимізації мережі місцевих та апеляційних судів.

Додамо, Вища рада правосуддя внесе подання Президенту про призначення трьох суддів до апеляційних судів

суддя ВККС

