  1. Суд інфо

Рахункова палата розпочала перевірку оптимізації мережі місцевих та апеляційних судів

17:07, 6 березня 2026
Аудит має показати, чи відповідає оптимізація судів стандартам судочинства та принципу доступності правосуддя.
Рахункова палата розпочала аудит відповідності на тему «Оптимізація мережі судів в Україні у контексті реформи адміністративно-територіального устрою». Перевірка стосуватиметься того, як органи державної влади організовують і реалізують реформу судової мережі.

У палаті нагадали, що реформування мережі судів розпочалося 10 років тому і триває досі.

Підготовка та ухвалення законодавчих рішень щодо оптимізації судової системи передбачені Дорожньою картою з питань верховенства права, затвердження якої стало однією з умов відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Під час аудиту фахівці оцінять, чи відповідає діяльність органів влади щодо планування та реалізації оптимізації мережі місцевих і апеляційних судів вимогам законодавства, стратегічним документам, стандартам судочинства та принципу доступності правосуддя.

Відповідальним за проведення аудиту визначено члена Рахункової палати Кирила Клименка. До перевірки залучені аудитори Департаменту контролю у сфері оборони, безпеки, судочинства, правоохоронної діяльності та юстиції, а також аудитори територіальних управлінь Рахункової палати у Вінницькій та Закарпатській областях.

Звіт за результатами аудиту планують розглянути у вересні 2026 року.

суд правосуддя Рахункова палата

