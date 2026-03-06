  1. В Україні

Україна домоглася звільнення інкасаторів «Ощадбанку», яких затримали у Будапешті — Сибіга

20:12, 6 березня 2026
В Україну повернули сімох працівників «Ощадбанку», яких затримали в Угорщині напередодні.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що вдалося домогтися звільнення семи громадян України, яких утримували в Будапешті.

За його словами, він уже поінформував про це Президента Володимир Зеленський.

Звільнені українці вже перебувають у безпеці та перетнули український кордон. Консули надали їм необхідну допомогу.

Міністр подякував команді Міністерства закордонних справ, посольству України в Угорщині, а також правоохоронцям, державним органам, державним банкам і всім, хто долучився до їхнього звільнення.

Нагадаємо, Національна поліція повідомила про відкриття кримінальних проваджень за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ «Ощадбанк» на території Угорщини.

Перед цим голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що ситуацію із затриманням інкасаторських бригад та машин державного Ощадбанку в Будапешті «тримають на котролі».

Раніше Андрій Сибіга заявив, що угорська влада «фактично взяла в заручники сімох громадян України» — працівників державного Ощадбанку під час перевезення готівки між Австрією та Україною. 

Україна Угорщина

