Украина добилась освобождения инкассаторов «Ощадбанка», задержанных в Будапеште — Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что удалось добиться увольнения семи граждан Украины, удерживаемых в Будапеште.
По его словам, он уже проинформировал об этом Президента Владимира Зеленского.
Уволенные украинцы уже находятся в безопасности и пересекли украинскую границу. Консулы оказали им необходимую помощь.
Министр поблагодарил команду Министерства иностранных дел, посольство Украины в Венгрии, а также правоохранителей, государственные органы, государственные банки и всех, кто присоединился к их увольнению.
Напомним, Национальная полиция сообщила об открытии уголовных производств по факту угона граждан Украины и служебного автомобиля АО «Ощадбанк» на территории Венгрии.
Перед этим глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил, что ситуацию с задержанием инкассаторских бригад и машин государственного Сбербанка в Будапеште «держат на контроле».
Ранее Андрей Сибига заявил, что венгерские власти «фактически взяли в заложники семерых граждан Украины» — работников государственного Сбербанка при перевозке наличных денег между Австрией и Украиной.
