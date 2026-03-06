  1. В Украине

Украина добилась освобождения инкассаторов «Ощадбанка», задержанных в Будапеште — Сибига

20:12, 6 марта 2026
В Украину вернули семерых работников Ощадбанка, которых задержали в Венгрии накануне.
Украина добилась освобождения инкассаторов «Ощадбанка», задержанных в Будапеште — Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что удалось добиться увольнения семи граждан Украины, удерживаемых в Будапеште.

По его словам, он уже проинформировал об этом Президента Владимира Зеленского.

Уволенные украинцы уже находятся в безопасности и пересекли украинскую границу. Консулы оказали им необходимую помощь.

Министр поблагодарил команду Министерства иностранных дел, посольство Украины в Венгрии, а также правоохранителей, государственные органы, государственные банки и всех, кто присоединился к их увольнению.

Напомним, Национальная полиция сообщила об открытии уголовных производств по факту угона граждан Украины и служебного автомобиля АО «Ощадбанк» на территории Венгрии.

Перед этим глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил, что ситуацию с задержанием инкассаторских бригад и машин государственного Сбербанка в Будапеште «держат на контроле».

Ранее Андрей Сибига заявил, что венгерские власти «фактически взяли в заложники семерых граждан Украины» — работников государственного Сбербанка при перевозке наличных денег между Австрией и Украиной.

