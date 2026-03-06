Pro bono, ОВГЗ и банковская лояльность для перемещенных лиц: новые собеседования на пути в ВАКС

Двенадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

«Судебно-юридическая газета» продолжает следить за процессом становления одного из органов антикоррупционной юстиции — Высшего антикоррупционного суда Украины. Более половины совместных заседаний Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Общественного совета международных экспертов уже пройдено, так что финал конкурса близится к завершению.

5 марта 2026 года собеседования на соответствие критериям, предусмотренным частью четвертой статьи 8 Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде», проходили: Никитчук Игорь Иванович, Хамходера Олег Петрович, Пика Николай Евгеньевич и Троян Татьяна Евгеньевна. Знакомимся с досье претендентов, которые легли в основу совместных интервью.

Никитчук Игорь Иванович

Адвокат с 13-летним опытом, работал в таможенных органах и более 10 лет возглавлял юридическую компанию. Преподавал в Кировоградском государственном педагогическом университете им. В. Винниченко.

Собеседование кандидата началось с обсуждения его профессиональной деятельности, в частности комиссию заинтересовало руководство собственной юридической компанией. Кандидат лично предоставлял адвокатские услуги клиентам компании, в частности по гражданским, хозяйственным и административным делам, а также в рамках отдельных уголовных производств на досудебном и судебном следствии. Кандидат объяснил, что в 2024 году из-за войны и потери команды решил ликвидировать фирму, которую впоследствии, в 2025 году, выкупил новый владелец.

Международные эксперты спросили и о нюансах предоставления юридических услуг Pro bono. Экспертов заинтересовал тот факт, что бесплатные услуги предоставлялись крупным компаниям. Однако кандидат заметил, что не все компании, которым предоставлялись услуги, были богатыми. Например, Александрийский хлебозавод получил его помощь по административному делу относительно восстановления бомбоубежища по иску прокуратуры, что требовало значительных затрат, которые предприятие не могло покрыть. Предоставление услуг Pro bono мотивировалось для адвоката не финансовой выгодой, а профессиональным интересом и необходимостью поддержать предприятия, находившиеся в сложных юридических и финансовых обстоятельствах.

Также комиссия обратила внимание, что Игорь Никитчук в течение нескольких лет декларировал заработную плату на уровне минимальной или ниже неё и не получал дивидендов от собственной компании. Кандидат объяснил это политикой экономии бизнеса.

Соответственно, комиссия спросила и о покупке нового автомобиля Toyota в 2008 году, финансирование которой, по словам кандидата, осуществлялось за счет собственных сбережений и займа, который он погашал ежемесячными платежами до 2016 года. Выплата кредита была возможна благодаря экономному образу жизни, стабильным доходам супругов и частичной финансовой поддержке наследства от родственников.

Без вопросов не остались и политическое прошлое кандидата, в частности связи с политиком Сергеем Топаловым, и участие в 2014–2015 годах в местных выборах как кандидат от партии «Наш край». Адвокат назвал эти эпизоды исключительно профессиональной адвокатской деятельностью и желанием помочь общине.

Хамходера Олег Петрович

Доцент кафедры административного и финансового права Одесской юридической академии, кандидат наук, работал ассистентом кафедры административного и финансового права. Защитил кандидатскую диссертацию по специальности «административное право», после начала полномасштабной войны был мобилизован в Вооруженные силы Украины, где проходит службу.

В самом начале интервью у кандидата спросили о его параллельном участии в отборе на должность судьи местного суда, однако доцент сразу заметил, что именно работа в ВАКС является для него приоритетной. По его словам, это связано прежде всего с научными интересами и стремлением к профессиональному развитию.

Отдельно члены комиссии поинтересовались его взаимодействием с научным руководителем диссертации — политиком Сергеем Киваловым. Кандидат объяснил, что сотрудничество происходило исключительно в рамках научного руководства, личных отношений с руководителем он не поддерживает.

Международные эксперты поинтересовались и практическим опытом ученого. Свидетельство на право занятия адвокатской деятельностью он получил в 2020 году, однако полноценно не представлял клиентов в судах — преимущественно предоставлял правовые консультации и эпизодически участвовал в судебных заседаниях по просьбе коллег. Опыт в сфере уголовного права, по его словам, появился уже во время военной службы после начала полномасштабной войны. Исполняя обязанности руководителя юридической службы воинской части, он представлял её интересы в судебных делах.

Во время собеседования кандидат также ответил на вопросы об участии в политической деятельности. Так, в 2019 году в течение около двух недель претендент оказывал юридическую помощь кандидату в народные депутаты Мясникяну Вегандзу Дерениковичу. По его словам, сотрудничество имело краткосрочный характер и касалось правового сопровождения избирательного процесса — в частности, оформления документов для регистрации кандидата и других процедур.

Также спросили у кандидата о получении вознаграждения от немецкой неправительственной организации во время прохождения военной службы. По его словам, выплата была связана с участием в интервью в рамках проекта, направленного на освещение опыта украинских ученых, которые после начала полномасштабного вторжения России присоединились к защите государства. Интервью проводилось дистанционно через Zoom и касалось его научной деятельности и того, как академический опыт помогает в военной службе. Кандидат отметил, что предварительно сообщил командиру об участии в разговоре, а тема интервью не касалась деятельности подразделения или выполнения боевых задач.

Кроме того, обсудили информацию, предоставленную общественными организациями, о наличии у членов семьи доцента аккаунтов в российских социальных сетях. Он заявил, что лично не имеет учетных записей в таких сетях, а аккаунт жены в данный момент неактивен.

Пика Николай Евгеньевич

Адвокат, ранее управляющий адвокатского бюро «Николай Пика и партнеры». Работал в должности юрисконсульта, возглавлял адвокатское бюро. С 17 марта 2022 года проходит военную службу, в связи с чем его право на занятие адвокатской деятельностью было приостановлено с 13 декабря 2023 года на основании поданного кандидатом заявления в соответствии с Законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Во время интервью у кандидата спросили о прохождении им военной службы в рядах Вооруженных сил Украины. В частности, обсуждался вопрос о судебном производстве, в рамках которого воинская часть, где служит кандидат, подавала иск о возмещении около 200 тысяч гривен, связанных с якобы неправомерным получением денежного довольствия. В ответ кандидат попросил рассмотреть этот вопрос в закрытом режиме, пояснив, что обсуждение может касаться информации, не подлежащей публичному разглашению.

В открытой части собеседования кандидат рассказал об опыте в уголовных делах и обращении в ЕСПЧ.

Во время собеседования также обсуждалось судебное производство, в котором кандидат оспаривал решение Высшей квалификационной комиссии судей относительно результатов одного из предыдущих конкурсов. Он сообщил, что его иск был отклонен решением Верховного Суда от 19 февраля, однако вопрос дальнейшего обжалования он еще не решил.

Комиссия обратила внимание на информацию, предоставленную общественной организацией «Всеукраинское объединение Автомайдан», а именно на данные декларации кандидата за 2024 год. Кандидат не указал в первой электронной декларации недвижимость в городе Сокале из-за ошибки. Во время подготовки декларации за 2025 год он обнаружил, что является совладельцем жилья в Сокале, подал пояснения в НАПК и исправил данные в новой декларации.

Кроме того, члены комиссии обратили внимание на информацию в декларации о наличии 55 облигаций внутреннего государственного займа. В документе указана одна дата их приобретения — 27 сентября 2024 года. Кандидат объяснил, что покупал облигации через банковское приложение в разное время, однако в системе они отображались с одной датой, которую он и указал в декларации.

Отдельно эксперты поинтересовались дисциплинарными жалобами, которые ранее поступали в отношении кандидата в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры, в частности относительно разглашения медицинской информации и потери связи с клиентом. Он объяснил, что одна из жалоб была связана с поданным им заявлением в правоохранительные органы относительно возможных нарушений со стороны медицинских работников. Другая жалоба касалась эксперта, в отношении которого кандидат обращался в правоохранительные органы с заявлением о возможном ложном экспертном заключении. Еще одну жалобу подала его клиентка, которая утверждала, что потеряла связь с адвокатом и не получила помощи в исправлении якобы ошибки в судебном решении.

Троян Татьяна Евгеньевна

Судья Сосновского районного суда города Черкассы. Стаж профессиональной деятельности в сфере права составляет более 20 лет. До назначения на должность судьи работала на должностях юрисконсульта и начальника юридического отдела правового обеспечения на предприятиях частного сектора и в банковской сфере.

Началось собеседование кандидата с уточнений по имущественным декларациям, а именно относительно покупки и последующей перепродажи автомобиля Nissan. Отмечалось, что средства были использованы частично от продажи предыдущей машины, принадлежавшей матери мужа кандидата, частично из личных сбережений и банковского кредита. Из-за перемещения, связанного с военными действиями, документы об этих транзакциях не сохранились. В 2024 году автомобиль был продан матери судьи по рыночной оценке МРЭО в размере 276 534 грн, а через год он был перепродан третьим лицам за 478 700 грн. Судья объяснила, что рост стоимости обусловлен техническим состоянием автомобиля и договоренностью между сторонами.

Также обсудили и банковскую ссуду 2005 года для приобретения квартиры в Донецке. Кандидат объяснила, что после 2014 года из-за переезда с временно оккупированной территории регулярные выплаты по кредиту были приостановлены. Часть долга была прощена банком, а окончательное списание долга и процентов произошло в 2024 году в рамках банковской программы лояльности для перемещенных лиц. Относительно наличных сбережений, кандидат объяснила, что средства были использованы на обустройство новой жизни после переезда, включая приобретение нового жилья.

На вопрос о поиске собственного имени в системе Высшего антикоррупционного суда в 2023 году, судья объяснила, что проверяла наличие исков против себя, в частности от банков и лиц, подававших жалобы на судей Сосновского районного суда.

