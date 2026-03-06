Кельнский собор в Германии начнет взимать плату за вход

Из-за роста расходов на содержание и ремонт посетители крупнейшего готического храма Германии должны будут покупать билеты.

Кельнский собор, четвертый по высоте христианский храм в мире и одна из самых выдающихся достопримечательностей немецкой архитектуры, в этом году начнет взимать плату за вход для туристов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Решение приняли из-за финансовых трудностей прихода храма. Расходы на ремонт, охрану и поддержание сооружения в надлежащем состоянии постоянно растут, а количество посетителей ежегодно достигает около 6,5 миллионов человек. Клирики предупредили, что без введения платы финансовые резервы собора могут быстро иссякнуть.

Кто сможет заходить бесплатно

Плата за вход начнет взиматься со второй половины года, когда начнется активный туристический сезон. Бесплатно заходить смогут паломники, верующие во время служб и строители, входящие в ассоциацию соборной архитектуры Германии.

Кельнский собор внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из немногих зданий города, уцелевших во время Второй мировой войны.

