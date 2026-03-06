  1. В Украине

Кельнский собор в Германии начнет взимать плату за вход

23:12, 6 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Из-за роста расходов на содержание и ремонт посетители крупнейшего готического храма Германии должны будут покупать билеты.
Кельнский собор в Германии начнет взимать плату за вход
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кельнский собор, четвертый по высоте христианский храм в мире и одна из самых выдающихся достопримечательностей немецкой архитектуры, в этом году начнет взимать плату за вход для туристов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Решение приняли из-за финансовых трудностей прихода храма. Расходы на ремонт, охрану и поддержание сооружения в надлежащем состоянии постоянно растут, а количество посетителей ежегодно достигает около 6,5 миллионов человек. Клирики предупредили, что без введения платы финансовые резервы собора могут быстро иссякнуть.

Кто сможет заходить бесплатно

Плата за вход начнет взиматься со второй половины года, когда начнется активный туристический сезон. Бесплатно заходить смогут паломники, верующие во время служб и строители, входящие в ассоциацию соборной архитектуры Германии.

Кельнский собор внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из немногих зданий города, уцелевших во время Второй мировой войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия туризм

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Pro bono, ОВГЗ и банковская лояльность для перемещенных лиц: новые собеседования на пути в ВАКС

Двенадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Этический совет не обязан обнародовать открытые данные без прямой нормы КМУ: позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда отметила, что Этический совет не является субъектом властных полномочий, поэтому не обязан обнародовать открытые данные.

Планируется предоставить Пенсионному фонду новые полномочия для контроля за уплатой пенсионного сбора

Комитет Рады поддержал законопроект об усилении контроля за уплатой пенсионного сбора.

Комитет рекомендовал Раде принять закон о новой системе языковых экзаменов: какие недостатки и подводные камни он содержит

Для иностранцев, претендующих на гражданство, вводят шесть уровней владения украинским языком как иностранным.

Получил год тюрьмы за минуту невнимательности: суд в Макарове вынес приговор по делу о ДТП

Суд назначил наказание водителю, который в состоянии опьянения наехал на другой автомобиль.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]