  1. В Украине

В Киеве на выходных часть автобусов изменит маршрут

23:48, 6 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Киевские автобусы будут курсировать по измененным маршрутам из-за продовольственных ярмарок.
В Киеве на выходных часть автобусов изменит маршрут
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из-за проведения продовольственных ярмарок в субботу и воскресенье, 7-8 марта, движение ряда автобусов в Киеве будет организовано по измененным маршрутам, сообщает КП «Киевпастранс».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В субботу, 7 марта, изменения коснутся автобусов № 2, 6, 37-Д, 39, 44, 49, 87, 95 и 110. Движение будет скорректировано на улицах Голосеевской, Лесковской, Александры Экстер, Академика Шалимова, Татарской, Игоря Юхновского и бульваре Амвросия Бучмы.

В воскресенье, 8 марта, изменения коснутся маршрутов автобусов № 31, 110 и 112, в частности на проспекте Брестском, ул. Дегтяревской, ул. Академика Ромоданова, ул. Игоря Юхновского и ул. Радужной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев транспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Pro bono, ОВГЗ и банковская лояльность для перемещенных лиц: новые собеседования на пути в ВАКС

Двенадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Этический совет не обязан обнародовать открытые данные без прямой нормы КМУ: позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда отметила, что Этический совет не является субъектом властных полномочий, поэтому не обязан обнародовать открытые данные.

Планируется предоставить Пенсионному фонду новые полномочия для контроля за уплатой пенсионного сбора

Комитет Рады поддержал законопроект об усилении контроля за уплатой пенсионного сбора.

Комитет рекомендовал Раде принять закон о новой системе языковых экзаменов: какие недостатки и подводные камни он содержит

Для иностранцев, претендующих на гражданство, вводят шесть уровней владения украинским языком как иностранным.

Получил год тюрьмы за минуту невнимательности: суд в Макарове вынес приговор по делу о ДТП

Суд назначил наказание водителю, который в состоянии опьянения наехал на другой автомобиль.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]