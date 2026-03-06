В Киеве на выходных часть автобусов изменит маршрут

Киевские автобусы будут курсировать по измененным маршрутам из-за продовольственных ярмарок.

Из-за проведения продовольственных ярмарок в субботу и воскресенье, 7-8 марта, движение ряда автобусов в Киеве будет организовано по измененным маршрутам, сообщает КП «Киевпастранс».

В субботу, 7 марта, изменения коснутся автобусов № 2, 6, 37-Д, 39, 44, 49, 87, 95 и 110. Движение будет скорректировано на улицах Голосеевской, Лесковской, Александры Экстер, Академика Шалимова, Татарской, Игоря Юхновского и бульваре Амвросия Бучмы.

В воскресенье, 8 марта, изменения коснутся маршрутов автобусов № 31, 110 и 112, в частности на проспекте Брестском, ул. Дегтяревской, ул. Академика Ромоданова, ул. Игоря Юхновского и ул. Радужной.

