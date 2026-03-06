У Києві на вихідних частина автобусів змінить рух

Київські автобуси курсуватимуть за зміненими маршрутами через продовольчі ярмарки.

Через проведення продовольчих ярмарків у суботу та неділю, 7-8 березня, рух низки автобусів у Києві буде організовано за зміненими маршрутами, повідомляє КП «Київпастранс».

У суботу, 7 березня, зміни стосуватимуться автобусів № 2, 6, 37-Д, 39, 44, 49, 87, 95 та 110. Рух буде скориговано на вулицях Голосіївській, Лісківській, Олександри Екстер, Академіка Шалімова, Татарській, Ігоря Юхновського та бульварі Амвросія Бучми.

У неділю, 8 березня, зміни торкнуться маршрутів автобусів № 31, 110 та 112, зокрема на проспекті Берестейському, вул. Дегтярівській, вул. Академіка Ромоданова, вул. Ігоря Юхновського та вул. Райдужній.

