Дистанційна робота і охорона праці: чи обов’язкові інструктажі для працівників

Роботодавець повинен дотримуватися вимог охорони праці навіть при віддаленій роботі працівників.

Проведення інструктажів з охорони праці є обов’язковим і для працівників, які працюють дистанційно. Про це повідомляють в Держпраці. Незалежно від того, чи робота виконується в офісі, дистанційно або вдома, роботодавець зобов’язаний забезпечити проведення таких інструктажів.

Нормативне обґрунтування:

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний забезпечити навчання та інструктаж працівників з питань охорони праці.

роботодавець зобов’язаний забезпечити навчання та інструктаж працівників з питань охорони праці. Згідно зі ст. 29 Кодексу законів про працю України (КЗпП України), до початку роботи працівник має бути проінструктований про умови праці, наявність небезпечних і шкідливих виробничих факторів та права на пільги й компенсації.

(КЗпП України), до початку роботи працівник має бути проінструктований про умови праці, наявність небезпечних і шкідливих виробничих факторів та права на пільги й компенсації. Стаття 153 Кодексу законів про працю України передбачає обов’язок роботодавця забезпечити безпечні та нешкідливі умови праці.

Відповідно до ст. 60-2 Кодексу законів про працю України, дистанційна робота не звільняє роботодавця від обов’язку забезпечення безпечних умов праці та проведення інструктажів.

Що це означає на практиці?

Навіть якщо працівник працює дистанційно:

проводиться вступний інструктаж;

проводиться первинний інструктаж (з урахуванням специфіки виконуваної роботи);

працівник ознайомлюється з ризиками (робота з комп’ютерною технікою, електробезпека, організація робочого місця тощо);

визначається порядок дій у разі нещасного випадку;

факт проведення інструктажу фіксується документально (зокрема із застосуванням електронних засобів зв’язку).

