  1. В Україні

Дистанційна робота і охорона праці: чи обов’язкові інструктажі для працівників

21:14, 6 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Роботодавець повинен дотримуватися вимог охорони праці навіть при віддаленій роботі працівників.
Дистанційна робота і охорона праці: чи обов’язкові інструктажі для працівників
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Проведення інструктажів з охорони праці є обов’язковим і для працівників, які працюють дистанційно. Про це повідомляють в Держпраці. Незалежно від того, чи робота виконується в офісі, дистанційно або вдома, роботодавець зобов’язаний забезпечити проведення таких інструктажів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Нормативне обґрунтування:

  • Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний забезпечити навчання та інструктаж працівників з питань охорони праці.
  • Згідно зі ст. 29 Кодексу законів про працю України (КЗпП України), до початку роботи працівник має бути проінструктований про умови праці, наявність небезпечних і шкідливих виробничих факторів та права на пільги й компенсації.
  • Стаття 153 Кодексу законів про працю України передбачає обов’язок роботодавця забезпечити безпечні та нешкідливі умови праці.
  • Відповідно до ст. 60-2 Кодексу законів про працю України, дистанційна робота не звільняє роботодавця від обов’язку забезпечення безпечних умов праці та проведення інструктажів.

Що це означає на практиці?

Навіть якщо працівник працює дистанційно:

  • проводиться вступний інструктаж;
  • проводиться первинний інструктаж (з урахуванням специфіки виконуваної роботи);
  • працівник ознайомлюється з ризиками (робота з комп’ютерною технікою, електробезпека, організація робочого місця тощо);
  • визначається порядок дій у разі нещасного випадку;
  • факт проведення інструктажу фіксується документально (зокрема із застосуванням електронних засобів зв’язку).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Pro bono, ОВДП та банківська лояльність для переміщених осіб: нові співбесіди на шляху до ВАКС

Дванадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Етична рада не зобов’язана оприлюднювати відкриті дані без прямої норми КМУ: позиція ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду зазначила, що Етична рада не є суб’єктом владних повноважень, тому не зобов’язана оприлюднювати відкриті дані.

ПФУ планують дати нові повноваження для контролю за сплатою пенсійного збору

Комітет Ради підтримав законопроєкт про посилення контролю за сплатою пенсійного збору.

Комітет рекомендував Раді прийняти закон про нову систему мовних іспитів: які недоліки та підводні камені він містить

Для іноземців, що претендують на громадянство, запроваджують шість рівнів володіння українською мовою як іноземною.

Отримав рік тюрми за хвилину неуваги: суд у Макарові виніс вирок у справі про ДТП

Суд призначив покарання водієві, який у стані сп’яніння наїхав на інше авто.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]