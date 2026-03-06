Pro bono, ОВДП та банківська лояльність для переміщених осіб: нові співбесіди на шляху до ВАКС

Дванадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

«Судово-юридична газета» продовжує слідкувати за процесом становлення одного з органів антикорупційної юстиції — Вищого антикорупційного суду України. Більше ніж половина спільних засідань Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) та Громадської ради міжнародних експертів вже пройдена, тож фінал конкурсу наближаються до завершення.

5 березня 2026 року співбесіди на відповідність критеріям, передбаченим частиною четвертою статті 8 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» проходили: Нікітчук Ігор Іванович, Хамходера Олег Петрович, Піка Микола Євгенович та Троян Тетяна Євгенівна. Знайомимось з досьє претендентів, які лягли в основу спільних інтерв’ю.

Нікітчук Ігор Іванович

Адвокат з 13-річним досвідом, працював у митних органах та понад 10 років очолював юридичну компанію. Викладав у Кіровоградському державному педагогічному університеті ім. В. Винниченка.

Співбесіда кандидата розпочалася з обговорення його професійної діяльності, зокрема комісію зацікавило керівництво власною юридичною компанією. Кандидат особисто надавав адвокатські послуги клієнтам компанії, зокрема в цивільних, господарських та адміністративних справах, а також у рамках окремих кримінальних проваджень на досудовому та судовому слідстві. Кандидат пояснив, що у 2024 році через війну та втрату команди вирішив ліквідувати фірму, яку згодом, у 2025 році, викупив новий власник.

Міжнародні експерти запитали і про нюанси надання юридичних послуг Pro bono. Експертів зацікавив той факт, що безкоштовні послуги надавались великим компаніям. Проте, кандидат зауважив, що не всі компанії, яким надавалися послуги, були заможними. Наприклад, Олександрійський хлібозавод отримав його допомогу у адміністративній справі щодо відновлення бомбосховища за позовом прокуратури, що потребувало значних витрат, які підприємство не могло покрити. Надання послуг Pro bono мотивувалося для адвоката не фінансовою вигодою, а професійним інтересом і необхідністю підтримати підприємства, які перебували у складних юридичних та фінансових обставинах.

Також комісія звернула увагу, що Ігор Нікітчук протягом кількох років декларував заробітну плату на рівні мінімальної або нижче неї та не отримував дивідендів від власної компанії. Кандидат пояснив це політикою економії бізнесу.

Відповідно, комісія запитала і про купівлю нового автомобіля Toyota у 2008, фінансування якого, за словами кандидата, здійснювалося за рахунок власних заощаджень та позики, яку він погашав щомісячними платежами до 2016 року. Виплата кредиту була можлива завдяки економному способу життя, стабільним доходам подружжя та частковій фінансовій підтримці спадщини від родичів.

Без питань не залишилися і політичне минуле кандидата, зокрема зв’язки з політиком Сергієм Топаловим, та участь у 2014–2015 роках у місцевих виборах як кандидат від партії «Наш край» Адвокат назвав ці епізоди виключно професійною адвокатською діяльністю та бажанням допомогти громаді.

Хамходера Олег Петрович

Доцент кафедри адміністративного та фінансового права Одеської юридичної академії, кандидат наук, працював асистентом кафедри адміністративного та фінансового права. Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю адміністративне право, після початку повномасштабної війни був мобілізований до Збройних сил України, де проходить службу.

На самому початку інтерв’ю у кандидата запитали про його паралельну участь у доборі на посаду судді місцевого суду, проте доцент одразу зауважив, що саме робота у ВАКС є для нього пріоритетною. За його словами, це пов’язано насамперед із науковими інтересами та прагненням професійного розвитку.

Окремо члени комісії поцікавилися його взаємодією з науковим керівником дисертації — політиком Сергієм Ківаловим. Кандидат пояснив, що співпраця відбувалася виключно у межах наукового керівництва, особистих відносин із керівником він не підтримує.

Міжнародні експерти поцікавилися і практичним досвідом науковця. Свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю він отримав у 2020 році, однак повноцінного не представляв клієнтів у судах — переважно надавав правові консультації та епізодично брав участь у судових засіданнях на прохання колег. Досвід у сфері кримінального права, за його словами, з’явився вже під час військової служби після початку повномасштабної війни. Виконуючи обов’язки керівника юридичної служби військової частини, він представляв її інтереси у судових справах.

Під час співбесіди кандидат також відповів на запитання щодо участі у політичній діяльності. Так, у 2019 році протягом близько двох тижнів претендент надавав юридичну допомогу кандидату в народні депутати Мясникяну Вегандзу Дереніковичу. За його словами, співпраця мала короткостроковий характер і стосувалася правового супроводу виборчого процесу — зокрема оформлення документів для реєстрації кандидата та інших процедур.

Також запитали у кандидата про отримання винагороди від німецької неурядової організації під час проходження військової служби. За його словами, виплата була пов’язана з участю в інтерв’ю у межах проєкту, спрямованого на висвітлення досвіду українських науковців, які після початку повномасштабного вторгнення Росії долучилися до захисту держави. Інтерв’ю проводилося дистанційно через Zoom та стосувалося його наукової діяльності і того, як академічний досвід допомагає у військовій службі. Кандидат зазначив, що попередньо повідомив командира про участь у розмові, а тема інтерв’ю не стосувалася діяльності підрозділу чи виконання бойових завдань.

Крім того, обговорили інформацію, надану громадськими організаціями, щодо наявності у членів родини доцента акаунтів у російських соціальних мережах. Він заявив, що особисто не має облікових записів у таких мережах, а акаунт дружини наразі є неактивним.

Піка Микола Євгенович

Адвокат, раніше керуючий адвокатського бюро «Микола Піка і партнери». Працював на посаді юрисконсульта, очолював адвокатське бюро. З 17 березня 2022 року проходить військову службу, у зв’язку з чим його право на заняття адвокатською діяльністю було зупинено з 13 грудня 2023 року на підставі поданої кандидатом заяви відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Під час інтерв’ю у кандидата запитали про проходження ним військової служби у лавах Збройних сил України. Зокрема, обговорювалося питання щодо судового провадження, у межах якого військова частина, де служить кандидат, подавала позов про відшкодування близько 200 тисяч гривень, пов’язаних із нібито неправомірним отриманням грошового забезпечення. У відповідь кандидат попросив розглянути це питання у закритому режимі, пояснивши, що обговорення може стосуватися інформації, яка не підлягає публічному розголошенню.

У відкритій частині співбесіди кандидат розповів про досвід у кримінальних справах та звернення до ЄСПЛ.

Під час співбесіди також обговорювалося судове провадження, у якому кандидат оскаржував рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів щодо результатів одного з попередніх конкурсів. Він повідомив, що його позов був відхилений рішенням Верховного Суду від 19 лютого, однак питання подальшого оскарження він ще не вирішив.

Комісія звернула увагу на інформацію, надану громадською організацією «Всеукраїнське об’єднання Автомайдан», а саме на дані декларації кандидата за 2024 рік. Кандидат не вказав у першій електронній декларації нерухомість у місті Сокалі через помилку. Під час підготовки декларації за 2025 рік він виявив, що є співвласником житла в Сокалі, подав пояснення до НАЗК і виправив дані у новій декларації.

Крім того, члени комісії звернули увагу на інформацію в декларації про наявність 55 облігацій внутрішньої державної позики. У документі зазначена одна дата їх придбання — 27 вересня 2024 року. Кандидат пояснив, що купував облігації через банківський застосунок у різний час, однак у системі вони відображалися з однією датою, яку він і зазначив у декларації.

Окремо експерти поцікавилися дисциплінарними скаргами, які раніше надходили щодо кандидата до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, зокрема щодо розголошення медичної інформації та втрати зв'язку з клієнтом. Він пояснив, що одна зі скарг була пов’язана із поданою ним заявою до правоохоронних органів щодо можливих порушень з боку медичних працівників. Інша скарга стосувалася експерта, щодо якого кандидат звертався до правоохоронних органів із заявою про можливий неправдивий експертний висновок. Ще одну скаргу подала його клієнтка, яка стверджувала, що втратила зв’язок із адвокатом та не отримала допомоги у виправленні нібито помилки в судовому рішенні.

Троян Тетяна Євгенівна

Суддя Соснівського районного суду міста Черкаси. Стаж професійної діяльності у сфері права становить понад 20 років. До призначення на посаду судді працювала на посадах юрисконсульта та начальника юридичного відділу правового забезпечення на підприємствах приватного сектору та у банківській сфері.

Розпочалась співбесіда кандидата з уточнень щодо майнових декларацій, а саме стосовно купівлі та подальшого перепродажу автомобіля Nissan. Зазначалося, що кошти були використані частково з продажу попередньої машини, яка належала матері чоловіка кандидата, частково з особистих заощаджень та банківського кредиту. Через переміщення, пов’язане з воєнними діями, документи про ці транзакції не збереглися. У 2024 році автомобіль було продано матері судді за ринковою оцінкою МРЕО у розмірі 276 534 грн, а через рік він був перепроданий третім особам за 478 700 грн. Суддя пояснила, що зростання вартості зумовлене технічним станом автомобіля та домовленістю між сторонами.

Також обговорили і банківську позику 2005 року для придбання квартири в Донецьку. Кандидат пояснила, що після 2014 року через переїзд з тимчасово окупованої території регулярні виплати за кредитом були призупинені. Частина боргу була прощена банком, а остаточне списання боргу та відсотків відбулося у 2024 році в межах банківської програми лояльності для переміщених осіб. Щодо готівкових заощаджень, кандидат пояснила, що кошти були використані на облаштування нового життя після переїзду, включно з придбанням нового житла.

На запитання щодо пошуку власного імені в системі Вищого антикорупційного суду у 2023 році, суддя пояснила, що перевіряла наявність позовів проти себе, зокрема від банків та осіб, які подавали скарги на суддів Соснівського районного суду.

