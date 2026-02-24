Мільйонні заощадження та забуте житло: антикорупційне сито 19 лютого

Четвертий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

В рамках конкурсу на зайняття 23 вакантних посад суддів ВАКС тривають спільні засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Громадської ради доброчесності. Засідання передбачають індивідуальні співбесіди з кандидатами, аналіз декларацій про доходи, майно та зобов'язання, за методикою ВККС, затвердженою Рішенням № 42/2020, а також оцінку етичних аспектів і відповідності критеріям доброчесності.

19 лютого 2026 року відбулося четверте засідання, під час якого було розглянуто питання про відповідність посадам суддів Вищого антикорупційного суду критеріям Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» наступних чотирьох претендентів: Посохова Івана Сергійовича, Гуцал Оксани Петрівни, Острогляд Олександра Васильовича та Капітонова Євгена Миколайовича.

Посохов Іван Сергійович

Суддя Сіверськодонецького міського суду Луганської області, за рішенням голови Верховного Суду був відряджений в Сторожинецький районний суд Чернівецької області. Суддівський досвід кандидата становить понад 15 років. Працював в органах державної виконавчої служби, юрисконсультом у комунальному підприємстві, а з 2007 року розпочав роботу у суді спочатку на посаді помічника судді, потім керівником апарату суду. Неодноразово брав участь у різних конкурсах на зайняття вакантної посади судді зокрема на посаду судді Київського апеляційного суду, однак конкурс не відбувся, на зайняття вакантної посади судді апеляційного загального суду за кримінальною спеціалізацією однак не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді на етапі кваліфікаційного іспиту, і на зайняття вакантної посади судді апеляційної палати ВАКС на в попередньому конкурсі.

Має досвід розгляду справ в межах кримінальних проваджень, зокрема справи, пов’язані зі злочинами проти життя та здоров’я особи, злочинами проти власності, а також незаконним обігом наркотичних засобів. У перші роки роботи розподіл справ у судах здійснювався керівництвом суду, що зумовлювало спеціалізацію окремих суддів за категоріями проваджень. Водночас, як зазначає сам кандидат, досвід розгляду саме корупційних кримінальних правопорушень є відносно обмеженим, що пов’язано насамперед із особливостями розподілу справ у попередні роки.

Під час співбесіди розглядалось питання декларування доходів кандидата, заощаджень, способу їх зберігання, а також суттєвої різниці у вартості земельної ділянки, зазначеної у різні роки. За словами судді, всі задекларовані готівкові кошти сформовані виключно за рахунок суддівської винагороди. Інших доходів він не отримував. Щодо способу зберігання коштів суддя підтвердив, що основна частина заощаджень зберігається у готівковій формі. Такий підхід він пояснює недовірою до банківської системи, зокрема досвідом валютних обмежень і коливань курсу в минулі роки. Водночас він уточнив, що станом на кінець 2024 року на банківських рахунках перебували лише кошти, пов’язані з виплатою заробітної плати.

Окремо міжнародні експерти запитали кандидата про ситуацію із земельною ділянкою, вартість якої в декларації зросла більш ніж у десять разів. Різницю в задекларованій вартості кандидат пояснює тим, що в декларації зазначено фактичну ціну придбання на момент укладення договору та окремо — нормативну грошову оцінку, отриману пізніше для цілей оподаткування. За словами кандидата, відповідно до експертної оцінки, і ціни в договорі, вартість ділянки становила 9 433 грн. Після укладення договору податкові органи повідомили про необхідність проведення нормативної грошової оцінки землі, за результатами проведення якої, вартість ділянки була визначена на рівні 116 671 грн.

Комісія попросила кандидата підтвердити інформацію про наявність дисциплінарного стягнення ВККС за 2016 рік. За словами кандидата, дисциплінарне порушення стосувалося розгляду складної та резонансної кримінальної справи проти міського голови міста Стаханів, який обвинувачувався у злочинах проти державної безпеки та терористичній діяльності. Кандидат визнав, що продовжив запобіжний захід підсудному, не розглянувши спершу заявлений відвід, через те, що сторона захисту затягувала справу, а термін тримання під вартою спливав. Суддя також зазначив, що після цієї ситуації переглянув власні процесуальні підходи: тепер при завершенні строку тримання під вартою він намагається не призначати справи на останні дні, а у разі відсутності адвоката залучає захисника з безкоштовної правової допомоги, аби забезпечити безперервність процесу.

Комісія звернула увагу і на можливий конфлікт інтересів, що вбачається в розгляді суддею у 2020–2024 роках справи, захисником у якій виступав чоловік сестри кандидата. Зі слів судді, всі процесуальні документи були подані особами без участі адвоката, і він не мав підстав для самовідводу, і при перевірці матеріалів справи прізвища захисника в них не було. Він додав, що завжди перевіряє сторони справи під час їх отримання, і у разі реального конфлікту інтересів застосовує самовідвід.

Гуцал Оксана Петрівна

Суддя Оріхівського районного суду Запорізької області, за рішенням голови Верховного Суду відряджена до Кременецького районного суду Тернопільської області. Має стаж роботи на посаді судді понад 9 років.

За час суддівської практики, кандидат розглядала кримінальні справи, що стосувалися умисного вбивства, обігу наркотичних засобів, адміністративні справи щодо декларацій чиновників, але лише одну кримінальну антикорупційну справу за статтею 369 КК — пропозиція хабаря. Не має досвіду розгляду справ з міжнародними суб'єктами.

Комісія розпочала співбесіду з питань логістики, а саме щоденних ранкових поїздок на роботу до суду. Кандидат розповіла, що під час роботи в Оріхівському районі, ранній підйом, пересування громадським транспортом і очікування на холоді були частиною її робочого графіка. Суддя пояснила, що спершу не мала власного автомобіля, тому користувалася транспортом колеги для спільних поїздок. Пізніше, через пандемію та ускладнення транспортного сполучення, змушена була придбати власне авто, вперше взявши кредит, щоб мати змогу більш комфортно і своєчасно добиратися до суду.

Міжнародні експерти також просили прокоментувати питання доходів чоловіка судді, зокрема їх відсутності у 2015 році. За словами судді, тоді її чоловік надавав правову допомогу безоплатно або працював із знайомими, і лише пізніше почав отримувати регулярний дохід у системі безоплатної правової допомоги. Кандидат, спираючись на особистісний характер обставин, заявила клопотання про розгляд пояснень у закритому режимі, що було задоволено комісією та членами ГРМЕ.

Також кандидат пояснювала комісії, що під час періоду, коли доходи у чоловіка були відсутні, вони користувалися, накопиченнями, здійсненими з 2006-2008 років - близько 15 000 $. Крім того, кандидат стверджує, що заощаджувала значні кошти завдяки допомозі родичів чоловіка продуктами харчування, що дозволяло їй не витрачати зарплату.

Міжнародні експерти також звернули увагу на практику розгляду суддею справ за ст. 130 КУпАП, керування транспортним засобом у стані сп’яніння або відмова від проходження огляду. Комісія звернула увагу на зауваження представників громадськості, а саме на те, що у низці справ провадження було закрито у зв’язку зі спливом тримісячного строку притягнення до відповідальності. Кандидат пояснила, що причини відкладення розгляду були об’єктивними, оскільки у місті Оріхів та навколишніх населених пунктах існували проблеми з поштовим зв’язком, особливо щодо вручення повісток особам, які проживали у віддалених селах. Повідомлення могли надсилатися, однак підтвердження про їх отримання або повернення кореспонденції надходили із суттєвою затримкою — іноді через місяць чи два. Окрім цього, у ряді справ захисники заявляли клопотання про виклик свідків, зокрема працівників поліції, які складали протоколи про адміністративні правопорушення. Суддя наголосила, що забезпечувала виклик таких свідків щонайменше двічі. Водночас явка правоохоронців також була проблемною, що впливало на строки розгляду.

Під час співбесіди було порушено питання щодо відображення відомостей у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані. У документі зазначено, що суддя набула право власності на квартиру, задекларована вартість якої на дату набуття права складала 621 778 грн. Водночас у розділі про видатки було зазначено, що сума здійсненого платежу становила 1 100 000 грн. Суддя пояснила, що в договорі купівлі-продажу одночасно зазначено дві суми: оціночна вартість майна та фактична ціна продажу — 1 100 000 грн. За її словами, саме 1 100 000 грн була реально сплачена сума, що і відображено в розділі про видатки.

Острогляд Олександр Васильович

Доцент кафедри права та правоохоронної діяльності, Державний університет «Житомирська політехніка». Отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю кримінальний процес та криміналістика судової експертизи та вчене звання доцента кафедри господарського та екологічного права. Працював у юридичному інституті Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, у навчально-консультаційному центрі у місті Івано-Франківської Одеської юридичної академії, на юридичному факультеті Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ та у приватному вищому навчальному закладі Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького.

Своє рішення взяти участь у конкурсі до ВАКС кандидат мотивував своєю професійною спеціалізацією та накопиченим життєвим досвідом. Сфера наукових інтересів науковця протягом багатьох років була пов’язана саме з кримінальним правом і кримінальним процесом.

Співбесіда розпочалась з питань майнового стану кандидата, джерел його заощаджень та витрат домогосподарства. Окрему увагу комісія приділила будинку в Карпатах, придбаному у 2018 році. Згідно з декларацією, за будівлю було сплачено 148 500 грн, а за земельну ділянку площею 2 500 м² — 98 000 грн. Члени ради зауважили, що навіть на той момент ринкові ціни в регіоні були вищими, а нині подібна нерухомість коштує в рази більше. Кандидат пояснив, що населений пункт не є туристичним центром на кшталт Буковель, будинок перебував у занедбаному стані, не використовувався понад десять років, мав пошкоджені системи опалення та водопостачання і фактично придатний лише для літнього проживання. За його словами, ціна відповідала тодішньому стану об’єкта та обставинам продажу — попередні власники планували переїзд до Києва. Договори купівлі-продажу були надані на запит експертів.

Були питання і до заощаджень кандидата. Науковець розповів, що у 2018 році задекларував 330 тис. грн власних накопичень, а його дружина — 150 тис. грн та 18 тис. доларів США. Наявність фінансів пояснює правилом 70% заощаджень. Так, родина науковця з 2002 року заощаджує 70% доходу, зберігаючи кошти в іноземній валюті через інфляційні ризики.

Окремо обговорювалося придбання трьох автомобілів у різні роки, зокрема останнього — Toyota RAV4 2024 року випуску вартістю понад 2 млн грн. Кандидат зазначив, що нині родина володіє двома авто, а останню покупку здійснено за рахунок накопичень та коштів від продажу попереднього автомобіля.

Найбільше запитань у міжнародних експертів викликали розрахунки річних витрат домогосподарства. Згідно з поданою таблицею, у 2016 році витрати родини з п’яти осіб становили 25 680 грн, а у 2017 році — 36 000 грн, що є суттєво нижчим за офіційно визначений прожитковий мінімум для такого складу сім’ї. Кандидат пояснив це спільним проживанням із батьками дружини в одному будинку, що дозволяє суттєво економити на комунальних послугах. Частину продуктів родина отримує з присадибної ділянки та від батьків, які займаються сільським господарством.

Також були питання і до нерухомості, придбаної батьками дружини: дві квартири у центрі Києва за 867 тис. грн, при реальній вартості такої нерухомості в цьому ЖК коштують близько $220 тис.

Комісія також звернула увагу на дозвіл науковця на проживання у Великобританії, отриманий у 2022 році. Наявність дозволу кандидат пояснив безпековою ситуацією в Україні, і необхідністю мати запасний варіант, як умову прояву відповідальності за трьох дітей.

Капітонов Євген Миколайович

Суддя Вільнянського районного суду Запорізької області. Працював на посаді головного спеціаліста відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби, 2014 року призначено на посаду судді. Розглядав цивільні та кримінальні справи, не має досвіду в антикорупційних органах.

Комісія розпочала співбесіду з питань неточностей в декларації кандидата. У 2015–2019 роках суддя не вказав нерухомість у м. Вільнянську, де проживав у знайомих, пояснивши це тим, що вважав внесення до декларації обов’язковим лише для прав власності, а не користування.

Крім того, комісія звернула увагу на неточності у фінансовій звітності кандидата, що стосуються операцій із транспортними засобами та походження коштів на їх придбання. Зокрема, встановлено недекларування або неповне відображення деталей угод щодо продажу автомобілів Mercedes-Benz, Dacia Logan та Mitsubishi Outlander. У декларації щодо Mercedes-Benz кандидат не зазначив реального покупця, вказавши себе як джерело доходу. Крім того, у випадку з Dacia Logan не була вказана вартість автомобіля, а продаж за 140 тисяч гривень не відображено у щорічній декларації. У 2018 році вартість Mitsubishi Outlander також не була задекларована.

Окрему увагу міжнародні експерти звернули на придбання батьком-пенсіонером кандидата преміального позашляховика Acura MDX. Походження коштів на його купівлю кандидат документально не підтвердив, пояснивши це хворобою батька. Також серед зауважень — покупка дружиною кандидата автомобіля Toyota Land Cruiser 2011 року за 6800 доларів, що, за оцінками, утричі нижче середньої ринкової вартості такої моделі.

Члени комісії також звернули увагу на неодноразове закриття кандидатом проваджень за статтею 130 Кодекс України про адміністративні правопорушення через сплив процесуальних строків. За словами міжнародних експертів, у цих справах простежується певна закономірність — затримка між моментом надходження матеріалів до суду та їх розглядом у період 2016–2018 років. За словами судді, Європейський суд з прав людини у своїй практиці визначив, що такі правопорушення, попри їх адміністративну кваліфікацію в національному законодавстві, за своєю природою підпадають під «кримінальний аспект» у розумінні статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Під час співбесіди, комісія запитувала у кандидата про можливий конфлікт інтересів. Зокрема, кандидат повідомив, що заявив самовідвід у справі за участю прокурора Запорізької прокуратури, який раніше підтримував державне обвинувачення у справах, що розглядалися під його головуванням. Своє рішення кандидат пояснив надмірною обережністю та бажанням уникнути будь-яких сумнівів у неупередженості. Водночас члени комісії звернули увагу на можливу вибірковість такого підходу. Комісія зауважила, що кандидат не вбачав конфлікту інтересів у справах своєї дружини, які розглядалися його колегами в тому ж суді.

