  1. В Україні

Військовому, який отримав поранення, пообіцяли переведення до Києва за $7 тисяч — ДБР викрило схему

08:29, 17 березня 2026
У Києві правоохоронці викрили групу осіб, які організували переведення військових на небойові посади за 7 тисяч доларів. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, до оборудки причетні колишній військовий, який нині перебуває на пенсії, а також двоє чинних військовослужбовців Нацгвардії.

Фігуранти шукали військових, які через різні обставини хотіли перевестися до інших підрозділів, і пропонували «вирішити питання» за винагороду.

Так, один із військовослужбовців після поранень на фронті мав конфлікт із командиром через відмову надати відпустку для лікування. Він хотів перевестися до іншої військової частини у Києві, щоб мати змогу проходити медичні обстеження та лікування.

Дізнавшись про цю ситуацію, до нього зателефонував колишній військовий і запропонував «допомогу» в переведенні за гроші. До реалізації домовленості він залучив двох військовослужбовців Нацгвардії.

Фігуранти назвали «тариф» — 6 тисяч доларів. Однак уже через тиждень після отримання грошей двоє учасників схеми зажадали ще тисячу доларів, пояснивши це необхідністю оплати «представницьких послуг». Військовослужбовець передав і ці гроші.

Після цього фігуранти розпочали оформлювати його переведення до однієї з частин у Києві.

Працівники ДБР задокументували обидва епізоди передачі грошей, подальший рух коштів та їх розподіл між учасниками схеми.

Усім фігурантам повідомили про підозру у пособництві в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

хабар Київ військові ДБР військовослужбовці

