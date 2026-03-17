Военному, который получил ранение, пообещали перевод в Киев за $7 тысяч — ГБР разоблачило схему

В Киеве правоохранители разоблачили группу лиц, которые организовали перевод военных на небоевые должности за 7 тысяч долларов. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, к сделке причастны бывший военный, который сейчас находится на пенсии, а также двое действующих военнослужащих Нацгвардии.

Фигуранты искали военных, которые по разным обстоятельствам хотели перевестись в другие подразделения, и предлагали «решить вопрос» за вознаграждение.

Так, один из военнослужащих после ранений на фронте имел конфликт с командиром из-за отказа предоставить отпуск для лечения. Он хотел перевестись в другую воинскую часть в Киеве, чтобы иметь возможность проходить медицинские обследования и лечение.

Узнав об этой ситуации, ему позвонил бывший военный и предложил «помощь» в переводе за деньги. К реализации договоренности он привлек двух военнослужащих Нацгвардии.

Фигуранты назвали «тариф» — 6 тысяч долларов. Однако уже через неделю после получения денег двое участников схемы потребовали еще тысячу долларов, объяснив это необходимостью оплаты «представительских услуг». Военнослужащий передал и эти деньги.

После этого фигуранты начали оформлять его перевод в одну из частей в Киеве.

Сотрудники ГБР задокументировали оба эпизода передачи денег, дальнейшее движение средств и их распределение между участниками схемы.

Всем фигурантам сообщили о подозрении в пособничестве в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

