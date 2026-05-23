Чи може ФОП не сплачувати ЄСВ під час декрету: що передбачає закон

09:43, 23 травня 2026
Якщо за ФОП ніхто не сплачує страховий внесок, ЄСВ доведеться платити самостійно.
Фізичні особи-підприємці та інші самозайняті особи, які не перебувають у трудових відносинах і не мають роботодавця, не звільняються від сплати єдиного соціального внеску за себе під час перебування на лікарняному у зв’язку з вагітністю та пологами. Такий підхід випливає з норм законодавства про відпустки, соціальне страхування та ЄСВ.

Хто має право на декретну відпустку

Відповідно до Закону «Про відпустки», право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами мають громадяни, які перебувають у трудових відносинах із підприємствами, установами, організаціями або працюють за трудовим договором у фізичної особи. Така відпустка належить до соціальних відпусток.

Строк та порядок її надання визначені статтею 17 Закону «Про відпустки». Працівникам, які користуються такими соціальними відпустками, виплачується державна допомога відповідно до Закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та інших нормативно-правових актів.

Крім того, особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та отримують відповідну допомогу, підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.

Коли ЄСВ сплачує роботодавець

Законодавство про соціальне страхування визначає, що роботодавець як страхувальник зобов’язаний здійснювати страхові виплати та соціальні послуги у разі настання страхового випадку. До страхових виплат належить і допомога по вагітності та пологах.

Закон про ЄСВ також передбачає, що підприємства, установи, організації та інші роботодавці є платниками єдиного внеску. Для таких платників ЄСВ нараховується, зокрема, на суму допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Тобто у випадку найманих працівників саме роботодавець сплачує внесок із сум декретних виплат.

Як сплачують ЄСВ підприємці

Окремо платниками ЄСВ визначені фізичні особи-підприємці, у тому числі ті, які працюють на спрощеній системі оподаткування.

Для ФОП на загальній системі оподаткування ЄСВ нараховується на суму доходу, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Водночас сума внеску не може бути меншою за мінімальний страховий внесок за місяць, у якому отримано дохід.

Якщо у звітному періоді або окремому місяці дохід відсутній, ФОП має право самостійно визначити базу нарахування ЄСВ, однак вона не може бути меншою за мінімальний страховий внесок.

Для ФОП на спрощеній системі оподаткування внесок також визначається самостійно, але сума ЄСВ не може бути меншою за мінімальний страховий внесок і більшою за максимальну величину бази нарахування, встановлену законом.

Коли ФОП можуть не сплачувати внесок

Законодавство передбачає звільнення від сплати ЄСВ за себе для підприємців, якщо роботодавець уже сплатив за них страховий внесок у розмірі не менше мінімального. Це стосується випадків, коли особа одночасно є ФОП і працює за трудовим договором.

Якщо ж фізична особа-підприємець або інша самозайнята особа не має трудових відносин, то відсутній роботодавець, який би нараховував і сплачував ЄСВ із сум допомоги по вагітності та пологах. У такому випадку внесок сплачується на загальних підставах відповідно до Закону про ЄСВ.

