Де оформити безкоштовну путівку для дитини у 2026 році та які документи потрібні

08:48, 23 травня 2026
Оздоровлення дітей у 2026 році: кому доступні путівки до «Артеку» та виплати від держави.
Де оформити безкоштовну путівку для дитини у 2026 році та які документи потрібні
Ілюстративне фото, джерело - depositphotos
У 2026 році на програми відпочинку та оздоровлення дітей із державного бюджету передбачили понад 740 мільйонів гривень. Кошти спрямують на забезпечення безкоштовного або частково компенсованого відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної підтримки.

Цього року діятимуть три основні державні програми оздоровлення дітей, вказують у Комітеті Верховної Ради з питань молоді і спорту.

Перша програма передбачає безкоштовний відпочинок у дитячому центрі Міжнародний дитячий центр «Артек». Йдеться про табори, розташовані на Закарпатті та Київщині. Повну вартість путівки — 24 160 гривень — оплачує держава. Очікується, що у 2026 році оздоровлення в «Артеку» зможуть пройти близько 15 тисяч дітей.

Друга програма реалізується через Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. Вона розрахована на дітей віком від 7 до 18 років, які потребують соціальної підтримки. Батьки можуть самостійно обрати заклад із затвердженого переліку, після чого Фонд напряму компенсує вартість оздоровлення.

Третя державна програма — «єОздоровлення». У її межах багатодітні та малозабезпечені родини можуть отримати виплату у розмірі п’яти прожиткових мінімумів для дітей віком від 6 до 18 років. У 2026 році це становить 17 560 гривень на одну дитину. Якщо у сім’ї кілька дітей відповідного віку, кошти нараховують окремо на кожну дитину.

Державні програми додатково підтримуються на місцевому рівні. Громади та області фінансують власні програми відпочинку дітей, а також співпрацюють із міжнародними партнерами, завдяки чому діти можуть оздоровлюватися як в Україні, так і за кордоном.

Право на безкоштовні путівки або отримання коштів на оздоровлення мають:

  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
  • діти учасників бойових дій і ветеранів війни;
  • діти загиблих або зниклих безвісти захисників України;
  • діти зі статусом ВПО;
  • діти з багатодітних та малозабезпечених родин;
  • діти з інвалідністю, здатні до самообслуговування;
  • талановиті та обдаровані діти — переможці олімпіад, конкурсів і спортивних змагань.

Для отримання путівки батькам або законним представникам потрібно особисто подати заяву за місцем офіційної реєстрації. Звернутися можна до органів соцзахисту, ЦНАПів, районних військових адміністрацій або профільних відділів освіти, молоді та спорту.

Батькам рекомендують подавати заяви завчасно та одразу додавати документи, які підтверджують пільговий статус дитини.

