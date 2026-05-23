  1. В Україні

Реформа старшої школи: чого найбільше бояться українські батьки

00:01, 23 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
42% українських батьків вважають реформу старшої школи корисною, а 45% загалом підтримують зміни у профільній середній освіті.
Реформа старшої школи: чого найбільше бояться українські батьки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Більшість батьків в Україні вже знайомі з реформою профільної середньої освіти, а майже кожен другий оцінює її позитивно або скоріше позитивно.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Однак частина опитаних усе ще має сумніви щодо майбутніх змін. Найбільше занепокоєння викликає необхідність переведення дитини до іншого навчального закладу та недостатня кількість інформації про функціонування ліцеїв. Про це свідчать результати дослідження «Обізнаність та ставлення батьків учнів до реформи профільної середньої освіти в Україні».

Опитування проводили серед тисячі батьків школярів віком від 12 до 18 років з усіх областей України, окрім тимчасово окупованих територій.

Згідно з результатами, 47% учасників зазначили, що частково розуміють суть реформи, ще 29% повідомили про хорошу обізнаність. Загалом підтримку змінам висловили 45% респондентів.

Близько 42% батьків переконані, що реформа старшої школи принесе користь учням. Серед головних переваг вони назвали можливість для дітей поглиблено вивчати профільні предмети (22%) та свідоміше обирати майбутню професію (20%).

Разом із тим серед головних побоювань батьків — недостатня інформація про навчання у ліцеях (25%), зміна школи після завершення базової освіти (23%) та незрозумілий механізм вибору профілю навчання (20%).

Під час вибору ліцею для своєї дитини батьки найчастіше звертають увагу на:

  • напрям навчання, який цікавить учня — 33%;
  • розташування закладу поблизу дому — 24%;
  • рівень підготовки викладачів профільних дисциплін — 22%.

Крім того, 76% респондентів заявили, що не хотіли б, аби дорога до навчального закладу займала у дитини понад 20 хвилин. При цьому 43% опитаних повідомили, що у їхніх громадах вже організоване підвезення школярів.

Половина батьків досі не визначилася, де саме їхні діти здобуватимуть освіту у старших класах. Також понад половина респондентів (53%) зазначили, що в їхніх громадах не проводили відкритих обговорень щодо впровадження реформи та змін у мережі шкіл.

Водночас значна частина батьків або не володіє інформацією про створення нової освітньої мережі у своїй громаді (47%), або вважає, що таких змін там узагалі не відбувається (29%).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

реформа школа освіта

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Недопустимість автоматичного висновку про злочинне походження майна без доведення фактів в практиці ЄСПЛ

Майно не може вважатися злочинним лише через підозри, а держава зобов’язана довести фактичну основу походження майна

В Україні можуть послабити обмеження на виконання судових рішень проти ТЦК під час війни

Під час воєнного стану частина судових рішень в Україні не виконується через зупинення виконавчих дій щодо військових і державних органів.

Рада суддів звернулась до КСУ з проханням терміново розглянути питання щодо обмеження суддівської винагороди

Рада суддів України офіційно звернулася до Конституційного Суду України з вимогою терміново розглянути справи щодо законності бюджетних обмежень, які впливають на фінансову незалежність суддів.

Держмитслужба вводить 20 правил цифрового контролю, які можуть блокувати митні декларації бізнесу

Новий етап цифровізації митниці несе приховані ризики для транзитних термінів.

Масова легалізація мігрантів в Іспанії опинилася під загрозою: Верховний суд переходить до розгляду справи

Верховний суд Іспанії сьогодні має вирішити, чи тимчасово призупиняти декрет про масову легалізацію мігрантів, який раніше вже відмовився екстрено блокувати.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]