Реформа старшої школи: чого найбільше бояться українські батьки

42% українських батьків вважають реформу старшої школи корисною, а 45% загалом підтримують зміни у профільній середній освіті.

Більшість батьків в Україні вже знайомі з реформою профільної середньої освіти, а майже кожен другий оцінює її позитивно або скоріше позитивно.

Однак частина опитаних усе ще має сумніви щодо майбутніх змін. Найбільше занепокоєння викликає необхідність переведення дитини до іншого навчального закладу та недостатня кількість інформації про функціонування ліцеїв. Про це свідчать результати дослідження «Обізнаність та ставлення батьків учнів до реформи профільної середньої освіти в Україні».

Опитування проводили серед тисячі батьків школярів віком від 12 до 18 років з усіх областей України, окрім тимчасово окупованих територій.

Згідно з результатами, 47% учасників зазначили, що частково розуміють суть реформи, ще 29% повідомили про хорошу обізнаність. Загалом підтримку змінам висловили 45% респондентів.

Близько 42% батьків переконані, що реформа старшої школи принесе користь учням. Серед головних переваг вони назвали можливість для дітей поглиблено вивчати профільні предмети (22%) та свідоміше обирати майбутню професію (20%).

Разом із тим серед головних побоювань батьків — недостатня інформація про навчання у ліцеях (25%), зміна школи після завершення базової освіти (23%) та незрозумілий механізм вибору профілю навчання (20%).

Під час вибору ліцею для своєї дитини батьки найчастіше звертають увагу на:

напрям навчання, який цікавить учня — 33%;

розташування закладу поблизу дому — 24%;

рівень підготовки викладачів профільних дисциплін — 22%.

Крім того, 76% респондентів заявили, що не хотіли б, аби дорога до навчального закладу займала у дитини понад 20 хвилин. При цьому 43% опитаних повідомили, що у їхніх громадах вже організоване підвезення школярів.

Половина батьків досі не визначилася, де саме їхні діти здобуватимуть освіту у старших класах. Також понад половина респондентів (53%) зазначили, що в їхніх громадах не проводили відкритих обговорень щодо впровадження реформи та змін у мережі шкіл.

Водночас значна частина батьків або не володіє інформацією про створення нової освітньої мережі у своїй громаді (47%), або вважає, що таких змін там узагалі не відбувається (29%).

