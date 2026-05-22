  1. В Україні

Киянка підробила заповіт на чуже майно вартістю понад 7 млн грн, щоб оформити його на свою дитину

22:36, 22 травня 2026
38-річну мешканку Києва підозрюють у спробі незаконно оформити спадщину на нерухомість вартістю понад 7 мільйонів гривень за допомогою підробленого заповіту.

За даними слідства, жінка організувала виготовлення фіктивного документа та намагалася оформити спадщину померлого жителя Бердянська на свою малолітню доньку.

Правоохоронці встановили, що для реалізації схеми підозрювана вступила у змову з невстановленими особами та передала їм персональні дані дитини для внесення до підробленого заповіту.

Надалі спільники, яка вказують у поліції, виготовили фіктивний нотаріальний документ із використанням реквізитів і даних бланка, який фактично був використаний ще у 2021 році для посвідчення іншого правочину.

У липні 2025 року жінка звернулася до приватного нотаріуса у Запоріжжі та подала підроблений заповіт разом із заявою про прийняття спадщини від імені доньки.

Однак завдяки уважності нотаріуса незаконне відчуження нерухомості вдалося попередити.

Нотаріус під час перевірки документів виявив ознаки підроблення, після чого нотаріальні дії зупинили, а спробу незаконного заволодіння нерухомістю вдалося попередити.

Жінці повідомили про підозру.

Київ Запоріжжя нотаріус заповіт спадщина нерухомість

