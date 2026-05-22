  1. В Україні

Як розпізнати фото та відео, створені штучним інтелектом

22:54, 22 травня 2026
Сьогодні технології дозволяють за лічені хвилини створювати реалістичний контент, який може вводити людей в оману.
У межах інформаційної кампанії #ШахрайГудбай українцям нагадали про ризики поширення фейкових фото, відео та новин, створених за допомогою штучного інтелекту.

Фахівці радять звертати увагу на характерні ознаки AI-контенту. Зокрема, підозру мають викликати:

  • дивні руки, пальці або риси обличчя;
  • неприродні тіні чи текстури;
  • розмитий або надто «штучний» фон;
  • деформовані аксесуари;
  • написи, схожі на набір символів.

Також користувачам рекомендують перевіряти зображення через пошук у Google — це допоможе дізнатися, де картинка вже з’являлася раніше.

Окрім того, варто памʼятати, якщо контент викликає сильні емоції або виглядає занадто шокуюче — потрібно перевірити джерело, перш ніж довіряти чи поширювати.

