Як розпізнати фото та відео, створені штучним інтелектом

Сьогодні технології дозволяють за лічені хвилини створювати реалістичний контент, який може вводити людей в оману.

У межах інформаційної кампанії #ШахрайГудбай українцям нагадали про ризики поширення фейкових фото, відео та новин, створених за допомогою штучного інтелекту.

Фахівці радять звертати увагу на характерні ознаки AI-контенту. Зокрема, підозру мають викликати:

дивні руки, пальці або риси обличчя;

неприродні тіні чи текстури;

розмитий або надто «штучний» фон;

деформовані аксесуари;

написи, схожі на набір символів.

Також користувачам рекомендують перевіряти зображення через пошук у Google — це допоможе дізнатися, де картинка вже з’являлася раніше.

Окрім того, варто памʼятати, якщо контент викликає сильні емоції або виглядає занадто шокуюче — потрібно перевірити джерело, перш ніж довіряти чи поширювати.

