  1. В Україні

Пенсія стане більшою на 20%: кому доступні надбавки через місце проживання

23:30, 22 травня 2026
Деякі українські пенсіонери можуть отримати надбавку у розмірі 20% до пенсії через місце проживання у гірських населених пунктах, а окремим категоріям громадян також нараховують спеціальні доплати за проживання у зоні радіоактивного забруднення.
В Україні частина пенсіонерів може розраховувати на додаткову надбавку до пенсії у розмірі 20%. Таку виплату призначають залежно від місця проживання — йдеться про громадян, які мешкають у гірських населених пунктах. Отримати доплату можуть не лише місцеві жителі, а й внутрішньо переміщені особи.

Право на таку фінансову підтримку передбачене Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні». Гірськими вважаються населені пункти, розташовані на висоті від 400 метрів над рівнем моря, де існують складні умови для проживання. Зокрема, це стосується недостатньо розвиненого ринку праці, проблем із соціально-побутовими послугами та обмеженого транспортного сполучення.

Для оформлення надбавки пенсіонеру необхідно відповідати кільком умовам. Насамперед людина повинна мати офіційну реєстрацію у гірському населеному пункті. Також потрібно отримати статус жителя такого населеного пункту та оформити відповідне посвідчення. Документ видають після подання заяви, зазвичай упродовж 30 днів.

Після отримання посвідчення громадянин може звернутися для призначення доплати до органу місцевого самоврядування або до центру надання адміністративних послуг.

Окрім надбавки за проживання у гірській місцевості, в Україні діє ще одна спеціальна доплата до пенсії — для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Її можуть отримувати громадяни, які проживали або працювали в зонах обов’язкового чи гарантованого добровільного відселення у період із 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року та мають відповідний статус потерпілих.

Розмір такої чорнобильської доплати наразі становить 2595 гривень.

Стрічка новин

