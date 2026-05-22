Бій Усик — Верховен 24 травня: коли почнеться поєдинок та що стоїть на кону

24 травня відбудеться супербій Усик — Верховен просто неба на історичному плато Гіза.

Уже в ніч проти 24 травня український чемпіон світу Олександр Усик повернеться на ринг після тривалої паузи. У центрі уваги світового боксу — поєдинок Усик – Верховен, який пройде просто неба біля пірамід Гізи в Єгипті. Бій уже називають однією з найгучніших подій року через незвичне протистояння професійного боксера та легенди кікбоксингу Ріко Верховена.

Головний бій вечора має розпочатися 24 травня о 00:50 за київським часом. При цьому часовий пояс Єгипту збігається з київським, тож українським уболівальникам не доведеться перераховувати час трансляції.

Коли стартує вечір боксу в Гізі

Вечір боксу Glory in Giza стартує о 18:05, а головний кард запланований на 21:00. Саме поєдинок Усика та Верховена стане центральною подією шоу, яке організатори проведуть на плато Гіза біля знаменитих єгипетських пірамід.

Для Усика цей бій стане першим після майже річної паузи. Українець виходитиме на ринг у статусі чемпіона світу у надважкій вазі, тоді як Верховен, який понад десять років домінував у кікбоксингу, отримає шанс одразу поборотися за титул WBC.

Який пояс стоятиме на кону

Спеціально до цього поєдинку WBC створила окремий пояс під назвою «Король Нілу». Він стане додатковою нагородою переможцю бою, однак не замінює чемпіонський титул.

При цьому на кону стоятиме лише пояс WBC. Інші організації — WBA та IBF — не санкціонували повноцінний титульний захист проти Верховена. Якщо Усик переможе, йому зарахують добровільний захист титулу. Якщо ж перемогу сенсаційно здобуде нідерландець, то саме він стане новим чемпіоном світу WBC у надважкій вазі.

Чому рішення WBC викликало суперечки

Окрему увагу привертає реакція претендентів на титул українця. Найбільше рішення WBC обурило німецького боксера Агіта Кабаєла, якого вважають обов’язковим претендентом на пояс Усика. Його команда вже пригрозила організації юридичними кроками у разі затягування обов’язкового захисту.

У разі поразки Усика титул WBC перейде Верховену. Водночас у IBF уже заявили, що їхній пояс стане вакантним, якщо українець програє бій.

Хто виступить в андеркарді

У рамках андеркарду відбудеться низка рейтингових поєдинків. Зокрема, українець Даніель Лапін проведе бій проти француза Бенджаміна Мендеса Тані. А переможець протистояння Френка Санчеса та Річарда Торреса-молодшого може стати майбутнім претендентом на титул IBF, який нині належить Усику.

Повний кард вечора боксу в Гізі:

Хамза Шіраз — Алем Бегіч

Джек Каттералл — Шахрам Гіясов

Френк Санчес — Річард Торрес-молодший

Мідзукі Хірута — Маї Соліман

Даніель Лапін — Бенджамін Мендес Тані

Басем Махмуд — Джамар Теллі

Султан Альмохаммед — Деді Імпракс

Махмуд Мубарак — Алі Серункуга

Омар Хікал — Майкл Калял’я

Бій Усика та Верховена вже порівнюють із поєдинком Тайсона Ф’юрі проти Френсіса Нганну у 2023 році, коли чемпіон світу також виходив у ринг проти представника іншого виду єдиноборств. Тоді Ф’юрі ледь уникнув сенсаційної поразки, що лише підігріває інтерес до майбутнього бою Усика у Єгипті.

