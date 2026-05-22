Бой Усик — Верховен 24 мая: когда начнется поединок и что стоит на кону

24 мая состоится супербой Усик — Верховен под открытым небом на историческом плато Гиза.

Уже в ночь на 24 мая украинский чемпион мира Александр Усик вернется на ринг после продолжительной паузы. В центре внимания мирового бокса — поединок Усик – Верховен, который пройдет под открытым небом возле пирамид Гизы в Египте. Бой уже называют одним из самых громких событий года из-за необычного противостояния профессионального боксера и легенды кикбоксинга Рико Верховена.

Главный бой вечера должен начаться 24 мая в 00:50 по киевскому времени. При этом часовой пояс Египта совпадает с киевским, поэтому украинским болельщикам не придется пересчитывать время трансляции.

Когда стартует вечер бокса в Гизе

Вечер бокса Glory in Giza стартует в 18:05, а главный кард запланирован на 21:00. Именно поединок Усика и Верховена станет центральным событием шоу, которое организаторы проведут на плато Гиза возле знаменитых египетских пирамид.

Для Усика этот бой станет первым после почти годичной паузы. Украинец выйдет на ринг в статусе чемпиона мира в супертяжелом весе, тогда как Верховен, который более десяти лет доминировал в кикбоксинге, получит шанс сразу побороться за титул WBC.

Какой пояс будет стоять на кону

Специально к этому поединку WBC создала отдельный пояс под названием «Король Нила». Он станет дополнительной наградой победителю боя, однако не заменяет чемпионский титул.

При этом на кону будет стоять только пояс WBC. Другие организации — WBA и IBF — не санкционировали полноценную титульную защиту против Верховена. Если Усик победит, ему засчитают добровольную защиту титула. Если же сенсационную победу одержит нидерландец, то именно он станет новым чемпионом мира WBC в супертяжелом весе.

Почему решение WBC вызвало споры

Отдельное внимание привлекает реакция претендентов на титул украинца. Больше всего решение WBC возмутило немецкого боксера Агита Кабайела, которого считают обязательным претендентом на пояс Усика. Его команда уже пригрозила организации юридическими шагами в случае затягивания обязательной защиты.

В случае поражения Усика титул WBC перейдет Верховену. В то же время в IBF уже заявили, что их пояс станет вакантным, если украинец проиграет бой.

Кто выступит в андеркарде

В рамках андеркарда состоится ряд рейтинговых поединков. В частности, украинец Даниель Лапин проведет бой против француза Бенджамина Мендеса Тани. А победитель противостояния Фрэнка Санчеса и Ричарда Торреса-младшего может стать будущим претендентом на титул IBF, которым сейчас владеет Усик.

Полный кард вечера бокса в Гизе:

Хамза Шираз — Алем Бегич

Джек Каттералл — Шахрам Гиясов

Фрэнк Санчес — Ричард Торрес-младший

Мидзуки Хирута — Маи Солиман

Даниель Лапин — Бенджамин Мендес Тани

Басем Махмуд — Джамар Телли

Султан Альмохаммед — Деди Импракс

Махмуд Мубарак — Али Серункуга

Омар Хикал — Майкл Калялья

Бой Усика и Верховена уже сравнивают с поединком Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну в 2023 году, когда чемпион мира также выходил на ринг против представителя другого вида единоборств. Тогда Фьюри едва избежал сенсационного поражения, что только подогревает интерес к будущему бою Усика в Египте.

