Венгрия запретила импорт украинской агропродукции и передумала выходить из МУС

21:27, 22 мая 2026
Будапешт возобновил ограничения в отношении украинской агропродукции и отозвал намерение выйти из Международного уголовного суда.
Фото: Bernadett Szabo / Reuters
Правительство Венгрии приняло решение запретить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины и отозвать намерение страны выйти из Международного уголовного суда. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр.

«Правительство отзывает намерение Венгрии покинуть Международный уголовный суд и запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из Украины», — указал глава венгерского правительства.

На данный момент венгерские власти не обнародовали деталей относительно того, какие именно виды украинской агропродукции попали под ограничения, когда решение вступит в силу и на какой период его вводят.

В то же время известно, что предыдущий венгерский запрет на импорт более чем 20 категорий украинской сельскохозяйственной продукции действовал до 14 мая. После завершения срока его действия власти Венгрии решили восстановить ограничения.

