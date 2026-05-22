Угорщина заборонила імпорт української агропродукції та передумала виходити з МКС

Будапешт поновив обмеження щодо української агропродукції та відкликав намір виходу з Міжнародного кримінального суду.

Уряд Угорщини ухвалив рішення заборонити імпорт сільськогосподарської продукції з України та відкликати намір країни вийти з Міжнародного кримінального суду. Про це повідомив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

«Уряд відкликає намір Угорщини залишити Міжнародний кримінальний суд і забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України», — вказав глава угорського уряду.

Наразі угорська влада не оприлюднила деталей щодо того, які саме види української агропродукції потрапили під обмеження, коли рішення набуде чинності та на який період його запроваджують.

Водночас відомо, що попередня угорська заборона на імпорт більш ніж 20 категорій української сільськогосподарської продукції діяла до 14 травня. Після завершення терміну її дії влада Угорщини вирішила відновити обмеження.

