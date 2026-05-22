  1. В Україні

Київміськбуд відновив добудову ЖК: які комплекси знову почали будувати у Києві

22:18, 22 травня 2026
На балансі Київміськбуду перебувають 24 будівельних майданчиків, на яких зведено понад 120 житлових будинків різного ступеня готовності.
Київміськбуд завершив фінальний процес докапіталізації. Про це повідомили у КМДА.

Як раніше ми розповідали, Київміськбуд призупинив будівництво значної кількості житлових комплексів. За товариством обліковуються 24 будівельні майданчики – це понад 120 житлових будинків і 548 тисяч квадратних метрів житлової площі.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Київська міська рада підтримала докапіталізацію «Київміськбуду» на 2,56 млрд грн через випуск і викуп додаткових акцій. У червні 2025 року акціонери компанії схвалили збільшення статутного капіталу на аналогічну суму. Єдиним учасником розміщення акцій стала територіальна громада Києва.

Як зазначають у ЗМІ, з березня 2026 року компанія відновила роботи на низці об’єктів, зокрема:

  • Поділ Град;
  • Гвардійський;
  • Райдужний;
  • Freedom;
  • Оберіг-2;
  • Twin House;
  • Урлівський-1.

Також у червні забудовник планує поновити роботи на Абрикосовий.

Окрім цього, тривають роботи з виконання технічних умов щодо підключення інженерних мереж у житлових комплексах Mirax та Медовий.

Нагадаємо, що в Україні зросли ціни на новобудови, найдорожче житло — у Києві.

Київ КМДА нерухомість

