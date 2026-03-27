120 будинків під питанням: Київ просить у держави гроші на добудову квартир Укрбуду

За Київміськбудом обліковуються 24 будівельні майданчики – це понад 120 житлових будинків і 548 тисяч квадратних метрів житлової площі.

Київська міська рада звернеться до Верховної Ради та Кабінету Міністрів щодо компенсації збитків Київміськбуду за добудову об’єктів Укрбуду.

На сьогодні Київміськбуд призупинив будівництво значної кількості житлових комплексів. За товариством обліковуються 24 будівельні майданчики – це понад 120 житлових будинків і 548 тисяч квадратних метрів житлової площі.

Влада Києва запропонує розглянути можливість компенсації збитків за рахунок бюджетних механізмів, надання пільгового кредитування, залучення додаткових джерел фінансування, а також сприяння забезпеченню житлом військовослужбовців шляхом придбання квартир у цих житлових комплексах.

За словами голови постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександра Бродського, в умовах повномасштабної війни, погіршення економічної ситуації та зниження платоспроможності населення реалізація цих проєктів суттєво ускладнилася, а будівництво частини об’єктів наразі призупинене.

«Без належної фінансової підтримки з боку держави завершення цих проєктів є неможливим», - кажуть у Київраді та додають, що на тлі економічного спаду та невизначеності прогнозів зростає суспільне напруження, що вже призводило до масових зібрань інвесторів під будівлею Київради.

Зазначимо, що йдеться про збитки, пов’язані з виконанням компанією зобов’язань із добудови об’єктів житлового будівництва Укрбуду, які передали Київміськбуду у 2020 році відповідно до урядових рішень.

