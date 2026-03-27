120 домов под вопросом: Киев просит у государства деньги на достройку квартир Укрбуда

Киевский городской совет обратится в Верховную Раду и Кабинет Министров с просьбой компенсировать убытки Киевміськбуду за достройку объектов Укрбуда.

На сегодняшний день Киевміськбуд приостановил строительство значительного количества жилых комплексов. За обществом числятся 24 строительные площадки – это более 120 жилых домов и 548 тысяч квадратных метров жилой площади.

Власти Киева предложат рассмотреть возможность компенсации убытков за счет бюджетных механизмов, предоставления льготного кредитования, привлечения дополнительных источников финансирования, а также содействия обеспечению жильем военнослужащих путем приобретения квартир в этих жилых комплексах.

По словам председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Александра Бродского, в условиях полномасштабной войны, ухудшения экономической ситуации и снижения платежеспособности населения реализация этих проектов существенно усложнилась, а строительство части объектов в настоящее время приостановлено.

«Без надлежащей финансовой поддержки со стороны государства завершение этих проектов невозможно», — отмечают в Киевсовете и добавляют, что на фоне экономического спада и неопределенности прогнозов растет общественное напряжение, что уже приводило к массовым собраниям инвесторов под зданием Киевсовета.

Отметим, что речь идет об убытках, связанных с выполнением компанией обязательств по достройке объектов жилищного строительства Укрбуда, которые были переданы Киевміськбуду в 2020 году в соответствии с решениями правительства.

