Какие отсрочки получат военные по новым контрактам

Продолжительность отсрочки будет зависеть не только от типа контракта, но и от предыдущего срока службы и участия в боевых действиях.

Фото: pon.org.ua

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Военные, которые уже давно стоят на защите Украины, получат более длительные отсрочки. Чем дольше они воевали, тем дольше будет их отдых. Это предусматривает комплексная трансформация военной службы. Об этом сообщило Министерство обороны.

«Украинские защитники и защитницы смогут подписать контракты с достойными выплатами и четкими сроками службы, после завершения которых они гарантированно получат право на отсрочку. Ее продолжительность будет зависеть не только от типа контракта, но и от предыдущего срока службы и участия в боевых действиях. Минимально — полгода», — подчеркнули в Минобороны.

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Какая отсрочка предусмотрена по пехотно-штурмовому контракту

Такой вид контракта предусматривает, что после его завершения предоставляется гарантированная базовая отсрочка на 6 месяцев. Далее учитываются участие в боевых действиях и общий срок службы:

+3 месяца — за каждый месяц выполнения боевых задач;

+6 месяцев — за каждый год службы с 2022 года до подписания нового контракта;

+1 месяц — за каждый год службы до 2022 года.

Этот контракт предусматривает службу на таких должностях:

пехотинцы;

штурмовики;

боевые медики, наводчики;

механики-водители и др., в соответствии с Перечнями должностей и воинских частей, утвержденными Министерством обороны.

По пехотно-штурмовому контракту необходимо отслужить:

14 месяцев — гражданским;

10 месяцев — действующим военнослужащим;

6+ месяцев — военнослужащим, уволенным со службы во время действия особого периода.

Например, гражданский подписал пехотно-штурмовой контракт на 14 месяцев. Во время службы четыре месяца провел на боевых заданиях, за что получил 12 месяцев отсрочки. Вместе с гарантированной — полтора года.

Если же такой контракт подписал действующий военнослужащий (в таком случае на 10 месяцев), который служит с 2021 года, то добавляется еще по 6 месяцев за каждый год службы с 2022 года и по одному месяцу за каждый год службы до 2022 года.

Таким образом, к 1,5 года добавляются еще два года и один месяц. В результате после завершения контракта военнослужащий получит 3 года и 7 месяцев отсрочки.

Какая отсрочка предусмотрена по боевому и базовому контракту

По этим видам контрактов необходимо отслужить 24 месяца. После их завершения также предоставляется гарантированная базовая отсрочка на 6 месяцев.

С учетом участия в боевых действиях и общего срока службы:

+1 день — за каждый день выполнения боевых задач;

+1 месяц — за каждый год службы до 2022 года.

Боевой контракт предусматривает службу на должностях:

пилотов БПЛА;

операторов наземных роботизированных комплексов (НРК);

специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

артиллеристов и т.д.

В свою очередь, по базовому контракту военнослужащие будут проходить службу на должностях вне боевых частей.

Напомним, что министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил детали новой контрактной системы военной службы, которая будет предусматривать гарантированную отсрочку после завершения контракта. Ее продолжительность будет зависеть от типа контракта, предыдущего срока службы и участия военнослужащего в боевых действиях.

Также в Министерстве обороны раскрыли детали новой системы денежного обеспечения для военнослужащих и введения трех типов контрактов.

Так, средний уровень денежного обеспечения для пехотинцев в рамках новой модели будет составлять около 300 тыс. грн в месяц, а максимальные выплаты — до 460 тыс. грн.

Также предусмотрены дополнительные выплаты за участие в боевых заданиях: 10 тыс. грн за каждый день пребывания на позициях и 40 тыс. грн за «штурмовой день». Эти выплаты будут применяться как к мобилизованным, так и к военнослужащим по контракту.

Кроме того, в Минобороны ответили, как будут увольнять военнослужащих, которые служат с 2014 и 2022 года.

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