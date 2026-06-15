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Программу «єЯсла» могут расширить на матерей, зарегистрированных как ФЛП

15:30, 15 июня 2026
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Матери-ФЛП могут уравняться в правах на получение выплат с наемными работницами.
Программу «єЯсла» могут расширить на матерей, зарегистрированных как ФЛП
Иллюстративное фото из открытых источников
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Программа государственной поддержки «єЯсла», призванная помочь родителям совмещать воспитание маленьких детей с работой, может стать доступной для значительно более широкого круга украинских семей. В Верховной Раде зарегистрированы законодательные инициативы, направленные на то, чтобы право на получение помощи по уходу за ребенком имели не только наемные работники, но и физические лица-предприниматели и самозанятые лица. В настоящее время продолжается разработка механизмов, которые позволят обеспечить целевое использование государственных средств и одновременно устранить неравенство в доступе к социальной поддержке в зависимости от формы занятости родителей.

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Программу «єЯсла» предлагают распространить на ФЛП

В Верховной Раде зарегистрирована инициатива, предусматривающая предоставление права на государственную помощь в рамках программы «єЯсла» женщинам, зарегистрированным как физические лица-предприниматели.

Отмечается, что согласно действующему законодательству участие в программе могут принимать родители или другие законные представители ребенка, которые фактически осуществляют уход за ним и после этого вернулись к работе в режиме полного рабочего времени. На практике такая конструкция распространяется преимущественно на наемных работников.

В то же время женщины, которые ведут предпринимательскую деятельность, также уплачивают налоги и единый социальный взнос, совмещая работу с уходом за ребенком, однако в настоящее время не могут воспользоваться программой государственной поддержки.

Инициатива должна устранить такое неравенство и предоставить возможность женщинам-предпринимателям получать помощь наравне с наемными работницами.

Также сообщается, что правительство в целом поддерживает идею расширения программы, однако сейчас разрабатывается механизм контроля, который позволит проверять, что выделенные государством средства направляются именно на оплату услуг по уходу за ребенком, а не используются для других нужд.

Что предусматривает законопроект №15265

Ранее в парламенте был зарегистрирован законопроект №15265, который предлагает распространить право на помощь «єЯсла» не только на физических лиц-предпринимателей, но и на лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

Речь идет, в частности, об адвокатах, нотариусах, аудиторах и других самозанятых лицах.

Документом предлагается внести изменения в статью 12-6 Закона «О государственной помощи семьям с детьми». Согласно новой редакции, право на помощь будут иметь мать или иной законный представитель ребенка, которые фактически осуществляют уход за ним и либо работают в режиме полного рабочего времени, либо являются физическими лицами-предпринимателями или лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность.

Авторы инициативы подчеркивают, что действующее законодательство фактически исключает таких родителей из системы государственной поддержки, хотя они участвуют в экономической жизни страны, уплачивают налоги и единый социальный взнос.

Также отмечается, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. Выплаты планируется финансировать в пределах уже предусмотренных бюджетных назначений на социальную защиту детей и семей.

Альтернативный законопроект №15265-1

Кроме основного документа, в Верховную Раду внесен альтернативный законопроект №15265-1.

В пояснительной записке к нему указано, что действующая редакция Закона «О государственной помощи семьям с детьми» фактически распространяет механизм предоставления помощи только на наемных работников, поскольку критерий выхода на работу в режиме полного рабочего времени связан с трудовыми отношениями и нормами трудового законодательства.

В то же время деятельность физических лиц-предпринимателей является хозяйственной деятельностью и не предусматривает установленного режима рабочего времени. Из-за этого требование о подтверждении работы в режиме полного рабочего времени не может быть применено к предпринимателям и самозанятым лицам.

Авторы альтернативного законопроекта предлагают законодательно закрепить право на получение помощи «єЯсла» для лиц, которые фактически осуществляют уход за ребенком и являются физическими лицами-предпринимателями либо осуществляют независимую профессиональную деятельность.

Одним из ключевых отличий альтернативной инициативы является положение о возможности применения закона с момента возникновения права на помощь «єЯсла» в целом, то есть с начала 2026 года, что, по мнению авторов документа, позволит устранить дискриминацию в отношении таких родителей.

Также документ учитывает необходимость выполнения налоговых обязательств самозанятыми лицами.

Какие изменения могут получить родители

В случае принятия одного из законопроектов право на государственную помощь по уходу за ребенком смогут получать родители независимо от формы их занятости.

Инициативы направлены на устранение законодательного пробела в вопросе доступа к программе «єЯсла», обеспечение равных условий для наемных работников, предпринимателей и самозанятых лиц, поддержку семей с малолетними детьми и создание дополнительных возможностей для совмещения родительства с предпринимательской или профессиональной деятельностью.

В случае принятия соответствующих изменений Кабинет Министров должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с новым законодательством.

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Верховная Рада Украины законопроект дети Парламент предприниматель ФЛП

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