Зеленский предложил встретиться с Путиным на саммите G7

Зеленский заявил, что предложил встречу с Путиным на саммите G7 во Франции с участием лидеров США и ЕС.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил 15 июня, что предложил главе Кремля Владимиру Путину встретиться на саммите G7 во Франции на этой неделе для переговоров.

«Мы передали сообщение, что готовы встретиться с Путиным во время G7, потому что там будет Трамп и там будет Макрон, то есть Европа плюс Америка. Это хорошая, я думаю, очень хорошая возможность встретиться всем вместе», — сказал Зеленский журналистам.

«Европа и Соединенные Штаты согласились, а Россия снова продемонстрировала, что... они не готовы говорить», — добавил он.

В открытом письме к Путину в этом месяце Зеленский предложил провести личную встречу. В ответ Путин публично заявил, что не видит причин для такой встречи.

По словам Зеленского, его главным приоритетом на встрече G7 будет обеспечение Украины дополнительными системами противовоздушной обороны для защиты от российских ударов.

«У нас будут встречи с европейцами, а также с президентом Трампом; мы будем говорить с ним о том, как заставить Путина прекратить эту войну», — сказал он.

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