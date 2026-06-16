Які відстрочки отримають військові за новими контрактами

Тривалість відстрочки залежатиме не лише від типу контракту, а й від попереднього терміну служби та участі в бойових діях.

Фото: pon.org.ua

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Військові, які вже давно стоять на захисті України, отримають довші відстрочки. Чим довше вони воювали, тим довшим буде їхній відпочинок. Це передбачає комплексна трансформація військової служби. Про це повідомило Міністерство оборони.

«Українські захисники і захисниці зможуть підписати контракти з гідними виплатами та чіткими термінами служби, після завершення яких вони гарантовано отримають право на відстрочку. Її тривалість залежатиме не лише від типу контракту, а й від попереднього терміну служби та участі в бойових діях. Мінімально – пів року», - підкреслили у Міноборони.

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Яка відстрочка за піхотно-штурмовий контракт

Такий вид контракту передбачає, що після його завершення надається гарантована базова відстрочка на 6 місяців. Далі до уваги береться участь у бойових діях та загальний термін служби:

+3 місяці – за кожен місяць виконання бойових завдань;

+6 місяців – за кожен рік служби з 2022 року до підписання нового контракту;

+1 місяць – за кожен рік служби до 2022 року.

Цей контракт передбачає службу на таких посадах:

піхотинці,

штурмовики,

бойові медики, навідники,

механіки-водії та ін., відповідно до Переліків посад і військових частин, затвердженого Міністерством оборони.

На піхотно-штурмовому контракті, потрібно відслужити:

14 місяців – цивільним;

10 місяців – чинним військовим;

6+ місяців – військовим, звільненим зі служби під час дії особливого періоду.

Наприклад, цивільний підписав піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців. Під час служби чотири місяці провів на бойових, за що отримав 12 місяців відстрочки. Разом із гарантованою – півтора року.

Якщо ж такий контракт підписав чинний військовослужбовець (у такому разі на 10 місяців), який з 2021 року у війську, то додається ще по 6 місяців за рік служби з 2022 року та по місяцю за рік до 2022-го.

Так, до 1,5 року додаються ще два роки й один місяць. У результаті після завершення контракту військовий отримає 3 роки і 7 місяців відстрочки.

Яка відстрочка за бойовий і базовий контракт

За цими видами контракту потрібно відслужити 24 місяці. Після їх завершення так само надається гарантована базова відстрочка на 6 місяців.

З урахуванням участі в бойових діях і загального терміну служби:

+1 день – за кожен день виконання бойових завдань;

+1 місяць – за кожен рік служби до 2022 року.

Бойовий контракт передбачає службу на посадах:

пілотів БпЛА;

операторів наземних роботизованих комплексів (НРК);

фахівців радіоелектронної боротьби (РЕБ);

артилеристів тощо.

Своєю чергою, за базовим контрактом військові служитимуть на посадах поза бойовими частинами.

Нагадаємо, що міністр оборони України Михайло Федоров повідомив деталі нової контрактної системи військової служби, яка передбачатиме гарантовану відстрочку після завершення контракту. Її тривалість залежатиме від типу контракту, попереднього строку служби та участі військового у бойових діях.

Також у Міністерстві оборони розкрили деталі нової системи грошового забезпечення для військовослужбовців та введення трьох типів контрактів.

Так, середній рівень грошового забезпечення для піхотинців у межах нової моделі буде становити близько 300 тис. грн на місяць, а максимальні виплати — до 460 тис. грн.

Також передбачено додаткові виплати за участь у бойових завданнях: 10 тис. грн за кожен день перебування на позиціях та 40 тис. грн за «штурмовий день». Ці виплати застосовуватимуться як до мобілізованих, так і до військовослужбовців за контрактом.

Крім того, у Міноборони відповіли, як будуть звільняти військовослужбовців, які служать з 2014 та 2022 року.

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