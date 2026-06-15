Наблюдательный совет Энергоатома объявил конкурс на должность главы госпредприятия

Документы принимаются до 31 июля.

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Наблюдательный совет Акционерного общества «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» объявил о начале международного конкурсного отбора на должность председателя правления компании.

«Наблюдательный совет ищет лидера с безупречной профессиональной репутацией и подтвержденным опытом управления крупными, сложными, стратегически важными и капиталоемкими организациями.

Успешный кандидат должен сочетать стратегическое видение с операционной дисциплиной, устойчивостью в условиях высокого давления и способностью эффективно действовать в условиях сложности, неопределенности и повышенного внимания со стороны заинтересованных сторон», — говорится в заявлении.

Отмечается, что обязательным требованием является подтвержденный опыт работы в высокорегулируемой среде, где вопросы безопасности, надежности и непрерывности операций имеют критическое значение.

«Наблюдательный совет приглашает к участию кандидатов, имеющих значительный опыт управления крупными и сложными организациями, а также успешный опыт реализации масштабных трансформаций на уровне всей организации в среде, характеризующейся высокой сложностью, значительной капиталоемкостью, критической важностью для государства или общества и повышенными требованиями к надежности и безопасности», — заявил Наблюдательный совет Энергоатома.

Особое преимущество будет предоставляться кандидатам, которые успешно возглавляли масштабные программы организационной, операционной или стратегической трансформации в крупных корпорациях, государственных учреждениях, операторах критической инфраструктуры или других организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Опыт работы в энергетике, коммунальной инфраструктуре, промышленности, высокотехнологичном производстве, транспорте, оборонном секторе или других высокорегулируемых и капиталоемких отраслях будет рассматриваться как существенное преимущество.

Кандидат должен свободно владеть украинским языком и иметь высокий уровень владения английским языком, достаточный для руководства Компанией в международной среде и эффективного взаимодействия с Наблюдательным советом, представителями органов государственной власти, регуляторами, международными финансовыми организациями, стратегическими партнерами и другими ключевыми заинтересованными сторонами.

Документы необходимо подать на украинском и английском языках по адресу: [email protected]

Условия вознаграждения будут определяться с учетом стратегической важности должности, масштаба ответственности и международных рыночных ориентиров для организаций аналогичного масштаба и сложности.

Конечный срок подачи документов — 31 июля 2026 года.

Кандидаты, которые успешно пройдут предварительные этапы отбора, могут быть приглашены к участию в дальнейших этапах оценки, которые будут включать интервью, оценку управленческих и лидерских компетенций, презентацию стратегического видения развития Компании, а также комплексную проверку деловой репутации, добропорядочности и благонадежности.

Только кандидаты, отобранные для следующих этапов конкурса, будут уведомлены о результатах рассмотрения и приглашены к дальнейшему участию в процессе отбора.

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