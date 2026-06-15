Новые контракты в ВСУ: Сырский и Федоров провели онлайн-встречу с около 300 командирами

Для участников встречи был представлен материал о внедрении новых контрактов, переводах между подразделениями, механизмах возвращения из СОЧ, сроках службы, отсрочке после службы, денежном обеспечении и рекрутинге иностранцев.

Фото: mod.gov.ua

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Министр обороны Украины Михаил Федоров и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский провели рабочую встречу в формате видеоконференции с руководством Генерального штаба, командующими видов и отдельных родов войск (сил), командирами корпусов и бригад для обсуждения вопросов анонсированного совершенствования механизмов прохождения военной службы и комплексной трансформации Сил обороны Украины. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что участие в мероприятии приняли около 300 военных руководителей. Для участников встречи был представлен материал о внедрении новых контрактов, переводах между подразделениями, механизмах возвращения из СОЧ, сроках службы, отсрочке после службы, денежном обеспечении, рекрутинге иностранцев и других изменениях, которые запускаются в рамках первого этапа трансформации.

«Командиры активно включались в обсуждение проектов изменений, предоставляли конструктивные предложения по предмету обсуждения и поднимали другие актуальные вопросы. Прежде всего — относительно боевой готовности воинских частей, проблем в вопросах всестороннего обеспечения подразделений, в частности дефицитными артиллерийскими средствами дальнего поражения, наземными роботизированными платформами, автомобильной техникой, квадроциклами и т.д. Также среди акцентов — вопросы сохранения профессиональных кадров и уменьшения бюрократии при переводах военнослужащих между частями.

На важные вопросы предоставлялись разъяснения как Министром обороны, так и другими должностными лицами Министерства. В частности, было доведено видение подходов к решению вопросов контрактования вооружения, военной техники и боеприпасов, контрольных сроков и объемов поставок наиболее важных номенклатур», — говорится в заявлении.

Также до командиров доведена информация об утвержденном Главнокомандующим ВСУ механизме гарантированного объема ресурсов (ГОР) по отдельным номенклатурам поставок для воинских частей.

«С целью дальнейшей работы руководства Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины по указанным вопросам также анонсировано проведение следующего заседания для дальнейшего обсуждения проблемных вопросов и контроля их решения соответствующими исполнителями», — добавили в ведомстве.

Напомним, что Кабинет Министров Украины опубликовал Постановление о введении контрактов с четкими сроками службы. С 15 июня 2026 года можно заключить новые пехотно-штурмовой, боевой или базовый контракты на военную службу в Вооруженных Силах Украины (ВСУ) и других составляющих Сил обороны.

Добавим, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил детали новой контрактной системы военной службы, которая будет предусматривать гарантированную отсрочку после завершения контракта. Ее продолжительность будет зависеть от типа контракта, предыдущего срока службы и участия военнослужащего в боевых действиях.

Также в Министерстве обороны раскрыли детали новой системы денежного обеспечения для военнослужащих и введения трех типов контрактов.

Напомним, заместитель министра обороны Мстислав Баник заявил, что офицеров ВСУ не планируют увольнять со службы по общей модели демобилизации, поскольку офицерский состав является одним из ключевых кадровых ресурсов армии.

Кроме того, военнослужащие, которые не захотят подписывать новые контракты, предложенные Минобороны, будут проходить службу до общей демобилизации.

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