Нові контракти у ЗСУ: Сирський і Федоров провели онлайн-зустріч з близько 300 командирами

Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення та рекрутингу іноземців.

Фото: mod.gov.ua

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Міністр оборони України Михайло Федоров та Головнокомандувач Збройних Сил України генерала Олександр Сирський провели робочу зустріч у форматі відеоконференцзв’язку з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ (сил), командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що участь у заході взяли близько 300 військових керівників. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.

«Командири активно включалися в обговорення проєктів змін, надавали конструктивні пропозиції щодо предмету обговорення та піднімали інші актуальні питання. Передусім щодо бойової готовності військових частин, проблем у питаннях всебічного забезпечення підрозділів, зокрема, дефіцитними артилерійськими засобами далекобійного ураження, наземними роботизованими платформами, автомобільною технікою, квадроциклами, тощо. Також серед акцентів – питання збереження професійних кадрів та зменшення бюрократії щодо переведень військовослужбовців між частинами.

На важливі питання надавалися розʼяснення, як Міністром оборони так і іншими посадовими особами Міністерства. Зокрема було доведено бачення щодо підходів вирішення питань контрактування ОВТ та боєприпасів, контрольних термінів та обсягів поставок найбільш важливих номенклатур», - йдеться у заяві.

Також до командирів доведено інформацію про затверджений Головнокомандувачем ЗСУ механізм гарантованого обсягу ресурсів (ГОР) за окремими номенклатурами постачання для військових частин.

«З метою подальшої роботи керівництва Міністерства оборони та Збройних Сил України над зазначеними питаннями також анансовано про проведення наступного засідання з метою подальшого обговорення проблемних питань та контролю їх вирішення відповідними виконавцями», - додали у відомстві.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України опублікував Постанову про запровадження контрактів із чіткими термінами служби. Від 15 червня 2026 року можна укласти нові піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти на військову службу у Збройних Силах України (ЗСУ) та інших складових Сил оборони.

Додамо, міністр оборони України Михайло Федоров повідомив деталі нової контрактної системи військової служби, яка передбачатиме гарантовану відстрочку після завершення контракту. Її тривалість залежатиме від типу контракту, попереднього строку служби та участі військового у бойових діях.

Також у Міністерстві оборони розкрили деталі нової системи грошового забезпечення для військовослужбовців та введення трьох типів контрактів.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Мстислав Банік заявив, що офіцерів ЗСУ не планують звільняти зі служби за загальною моделлю демобілізації, оскільки офіцерський склад є одним із ключових кадрових ресурсів армії.

Крім того, військовослужбовці, які не захочуть підписувати нових, запропонованих Міноборони, контрактів, служитимуть до загальної демобілізації.

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